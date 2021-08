Brandenburg prüft Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken

Potsdam

In Brandenburg wird es keine Infrastrukturgesellschaft zum schnelleren Ausbau des Schienennetzes geben. Ein entsprechender Antrag der oppositionellen Linksfraktion fand im Landtag keine Mehrheit. Die Linke hatte die Einrichtung einer länderübergreifenden Planungsgesellschaft von Berlin, Brandenburg und Deutscher Bahn vorgeschlagen.

Der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Görke, sieht darin ein probates Mittel, um schnell zusätzliche Planungskapazitäten zu schaffen. Denn allein beim Bahn-Infrastrukturprojekt i2030 stehen neue Zugverbindungen, Gleisanlagen und Weichen im Wert von mindestens 5,6 Milliarden Euro auf dem Wunschzettel. Doch bei einem Großteil der Projekte kann das Planungsverfahren nicht vor 2029 abgeschlossen werden, kritisierte Görke. Danach folgen noch Ausschreibung und Vergabe, ehe der eigentlich Bau beginne. „Mit der Inbetriebnahme liegen wir jenseits von 2033“, sagte Görke. „Wir können und wir dürfen nicht länger abwarten.“

Zu den Dauerbrennern gehört etwa der Kampf um die Wiederbelebung der Potsdamer Stammbahn. Sie soll eine Renaissance erleben, soviel ist inzwischen klar. Aber noch immer ist unklar, ob die Stammbahn als S-Bahn oder Regionalbahn verkehren wird. Für die Regionalbahnvariante werden Kosten in Höhe von mehr als 800 Millionen Euro veranschlagt.

Mehr Passagiere, mehr Züge, mehr Busse

Staatliche Planungsgesellschaften werden derzeit auch in anderen Bundesländern diskutiert, so etwa in Hessen. Der Brandenburger SPD-Verkehrsexperte Sebastian Rüter sieht darin aber kein wirksames Instrument, um die zweifelsfrei langen Planungszeiträume zu beschleunigen. Eine solche Gesellschaft sei nicht nur rechtlich schwer zu organisieren, sagt er. Es fehle dafür schlicht an qualifiziertem Personal: „Wir befinden uns im Wettstreit um die besten Ingenieure, die ja nun nicht auf dem Baum wachsen.“

Deutlich mehr Zugkilometer

Ungeachtet des corona-bedingten Fahrgasteinbruchs im vorigen und in diesem Jahr wächst die Bedeutung des ÖPNV in Brandenburg – und zwar deutlich. 2010 hatte Brandenburg bei S-Bahn und im Regionalverkehr 33,7 Millionen Zugkilometer bestellt, 2020 waren es 36,3 Millionen. Mit dem neu ausgeschriebenen Elbe-Spree-Netz werden bis Dezember 2022 noch einmal rund 5 Millionen Zugkilometer hinzukommen.

Die Fahrgastzahlen steigen entsprechend. 2010 waren 436 Millionen Fahrgäste auf märkischen Schienen unterwegs, 2019 waren es 577 Millionen. Corona-bedingt ging die Zahl der Fahrgäste 2020 deutlich zurück und sank auf 408 Millionen.

In den Bussen und Straßenbahnen stiegen die Fahrgastzahlen binnen zehn Jahren ebenfalls, nämlich um rund neun Millionen auf 146 Millionen. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor. Über Jahre hinweg hatte die Landesregierung den kommunalen ÖPNV nicht mit eigenen Landesmitteln unterstützt. Das änderte sich 2019, als erstmals 9,5 Millionen flossen. 3020 waren es immerhin schon 38,2 Millionen – zusätzlich zu den vom Bund zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmitteln über 60,2 Millionen Euro.

Neuer Landesnahverkehrsplan kommt 2023

2023 soll ein neuer Landesnahverkehrsplan in Kraft treten, welcher der steigenden Nachfrage Rechnung trägt. Dabei nimmt Brandenburg auch, wie unter anderem von Bahnkundenverbänden, gefordert, die Reaktivierung stillgelegter Strecken in den Blick, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine große parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht.

Zumindest führt das Infrastrukturministerium eine Potenzialuntersuchung durch. Mehr als 40 Strecken waren dem Ministerium zur Prüfung gemeldet worden. Darunter sind Verbindungen von Bad Belzig nach Brandenburg/Havel, von Kremmen nach Nauen oder von Jüterbog bis Zossen.

Doch auch die Reaktivierung stillgelegter Gleise ist kein Garant dafür, dass es schnell geht. Der Wiederbelebung der Dresdner Bahn zwischen Blankenfelde und Berlin waren jahrelange Debatten vorangegangen. Bis 2025 soll die Strecke fertig werden.

In diesem Jahr soll ein erster Entwurf des neuen Plans, der den künftigen Zugbedarf Brandenburg definiert, fertig werden, kündigte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) an. Im kommenden Jahr soll dann die Öffentlichkeit daran beteiligt werden. Solche Verkehrspläne bergen immer wieder Zündstoff, wenn Züge und Takte neu aufeinander abgestimmt werden und dabei zugunsten schnellerer Verbindungen mancher Halt nicht mehr so gut bedient wird.

Minister Beermann sieht trotz langer Planungszeiträume das Projekt i2030 auf einem guten Weg. Beim grünen Koalitionspartner ist die Euphorie gedämpft. Verkehrspolitiker Clemens Rostock sagt, er wünsche sich „deutlich mehr“ und sei vom Zeitplan eher „ernüchtert“.

Von Torsten Gellner