Überraschende Top-Platzierung

Potsdam

Der dritte Platz Brandenburgs im Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist erfreulich – und überrascht deutschlandweit. Ist die Mark nicht jener sich entvölkernde Landstrich, in dem der Wolf wieder heimisch ist? Hier soll es weniger Armut geben als in Hessen oder Niedersachsen?

Tatsächlich läuft in Brandenburg einiges ziemlich gut. Der Arbeitsmarkt hat sich positiv entwickelt, wenn auch das Lohnniveau hinter West-Standards zurück hinkt. Vor zehn Jahren lag die Anzahl der Hartz-IV-Empfänger um 60 Prozent höher. Mittlerweile bewegt man sich auf West-Niveau. Der Boom im Speckgürtel Berlins zieht das ganze Land mit – Kreise wie Dahme-Spreewald gehören zu den dynamischsten Regionen Deutschlands.

Die gebrochenen Biographien

Was dazu kommt: Eine Generation von Berufstätigen, die früh begonnen hat zu arbeiten, hat das Rentenalter erreicht. Die Frauen sind anders als im Westen nicht zu Hause geblieben. Rentnerhaushalte haben deshalb im Osten nicht selten mehr Geld zur Verfügung als im Westen. Altersarmut ist also noch kein Riesenthema in der Mark.

Das könnte sich ändern, wenn all die Menschen mit den gebrochenen Nachwende-Erwerbsbiographien in den Ruhestand gehen. Jahre der Arbeitslosigkeit und Billiglohn-Maloche werden sich in den Rentenbescheiden niederschlagen.

Von Ulrich Wangemann