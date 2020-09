Der Mangel an Fachkräften ist landesweit eklatant: 43 Prozent dieser Stellen waren zuletzt unbesetzt. Das Land plant ein umfangreiches Beratungsnetz, damit Fachkräfte aus Drittstaaten nicht nur nach Brandenburg kommen, sondern auch bleiben.

Brandenburg will 1600 Fachkräfte pro Jahr aus dem Nicht-EU-Ausland ins Land locken

