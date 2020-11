Potsdam

Die Corona-Pandemie reißt in Brandenburg riesige Löcher in den Landeshaushalt: Für 2021 muss mit Ausfällen von 936 Millionen Euro gerechnet werden, ergab die regionalisierte Steuerschätzung, die am Dienstag von Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) vorgestellt wurde. Die düsteren Prognosen vom September haben sich damit bestätigt, auch wenn da der Rückgang der Einnahmen mit einer Milliarde Euro noch höher prognostiziert worden war.

Das Ganze hat Konsequenzen für den Etat für 2021, der derzeit im Landtag beraten und im Dezember verabschiedet werden soll. Lange sagte, neue Spielräume seien mit der Steuerschätzung nicht entstanden. „Ich gehe davon aus, dass wir eine höhere Verschuldung veranschlagen werden müssen“, sagte Lange. Wie hoch diese genau sein werde, müsse gemeinsam in der Koalition errechnet werden.

Derzeit sind im Entwurf 1,9 Millionen Euro an neuen Krediten vorgesehen, die zum großen Teil in ein Sondervermögen fließen. Mit dem Geld sollen Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen des Corona-Virus finanziert werden. Es trägt den Titel „ Brandenburgs Stärken für die Zukunft sichern“. In einer Projektion hatte die Ministerin kürzlich drei Milliarden neue Schulden für das kommende Jahr aufgeführt.

Lange sagte, zu den Mindereinnahmen kommen zusätzliche Ausgaben hinzu. Sie zählte dazu die Impfstrategie des Landes, die mit rund 300 Millionen Euro prognostiziert wird. Eine Entspannung der Lage sei „auf absehbare Zeit“ nicht in Sicht. Diese werde erst nach Überwindung der Pandemie eintreten, so Lange.

Brandenburg erwartet nach der aktuellen November-Steuerschätzung gegenüber der Prognose vom Mai weitere 426 Millionen Euro weniger. Lange verwies darauf, dass im Mai mit einem noch größeren Rückgang der Einnahmen gerechnet worden war (490 Millionen Euro). Bereits im Mai waren Ausfälle von 510 Millionen Euro errechnet worden.

An welchen Stellen das Land jetzt sparen muss, kann nach den Worten der Ministerin jetzt nicht belastbar gesagt werden. Viele Aufgaben, die vor der Corona-Krise wichtig waren, seien auch nach Corona genauso wichtig. Sie fragte zweifelnd selbst, ob jetzt wirklich bei der Justiz, den Kommunen, bei Lehrern und Kitas oder der Polizei gespart werden solle.

Die Einnahmeausfälle für die brandenburgischen Kommunen bezifferte die Ministerin auf rund 546 Millionen Euro bis 2024.

Die oppositionelle Linke kritisiert erneut das geplante Sondervermögen mit Krediten, da es sich der Parlamentskontrolle entziehe. Besser wäre die bundesweite Aufhebung der Schuldenbremse, so der Abgeordnete Ronny Kretschmer.

„Novemberhilfen“ sollen Ende des Monats fließen

Neues gibt es zu den „Novemberhilfen“ des Bundes für Firmen, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, die durch die pandemiebedingten Schließungen in Not geraten sind. Die erste Auszahlung soll Ende November erfolgen, teilte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) am Dienstag mit. Das Kabinett billigte eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund.

Allerdings ist weiter offen, ab wann die Hilfen beantragt werden können. Anträge sollen „in Kürze“ über die bundeseinheitliche IT-Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de gestellt werden können, hieß es weiter. Umgesetzt wird das Programm von den Ländern, in Brandenburg übernimmt das die Investitionsbank ILB. Erstattet werden bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats.

Soloselbstständige, die nicht mehr als 5000 Euro beantragen, können ihre Anträge direkt stellen und müssen nicht zwingend über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer gehen. Sie sollen auch eine Abschlagszahlung erhalten.

Von Igor Göldner