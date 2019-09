Potsdam

Brandenburg will mehr Anreize für die Übernahme eines Ehrenamtes schaffen und die freiwilligen Helfer besser unterstützen. Am Dienstag unterzeichneten Staatskanzleichef Martin Gorholt ( SPD) und der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), die landesweit erste Kooperationsvereinbarung für einen sogenannten Engagement-Stützpunkt.

Damit wurde auch die Grundlage für den Mobilitätszuschuss, den Ehrenamtliche beantragen können. Demnächst würden entsprechende Vereinbarungen auch mit Potsdam-Mittelmark und der Uckermark geschlossen, teilte die Staatskanzlei mit.

843.000 Märker engagieren sich

„In Brandenburg engagieren sich 843.000 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich“, sagte Gorholt. „All diese Menschen leisten einen unermesslichen Beitrag zum Gemeinwohl, kümmern sich um Kinder oder Ältere, löschen Brände oder leiten Trainingsgruppen.“ Um dieses Engagement zu erhalten und auszubauen, seien verlässliche Strukturen nötig.

In den Engagement-Stützpunkten der Kreis- und Stadtverwaltungen soll die Förderung des Ehrenamtes koordiniert werden. Außerdem kann man sich dort zum Thema Ehrenamt beraten lassen. Wer sich bereits ehrenamtlich betätigt, kann dort außerdem die Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg sowie den neu eingeführten Mobilitätszuschuss für Ehrenamtliche beantragen.

100 Euro für Fahrten

Um die ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen, sollen sie künftig von einem Teil ihrer Kosten entlastet werden. Sie können eine pauschale Aufwandsentschädigung für Fahrten von 100 Euro pro Jahr beantragen.

Hierfür erhält Frankfurt (Oder) beispielsweise in diesem und im kommenden Jahr bis zu 30.000 Euro. Das würde für 300 ehrenamtlich Engagierte reichen.

„Viele von ihnen müssen für ihre Tätigkeit weite Wege zurücklegen. Dafür bekommen sie nun einen Zuschuss von bis zu 100 Euro im Jahr“, erklärte Gorholt. Dies sei zwar nicht kostendeckend, aber ein „Zeichen unserer Anerkennung und unseres Dankes“, sagte er.

Ehrenamtskarte für Vergünstigungen

Mit der Ehrenamtskarte können Helfer verschiedene Vergünstigungen in Anspruch nehmen, wie etwa Ermäßigungen bei Museums- oder Theaterbesuchen, in Buchläden oder bei Sportveranstaltungen. Die Liste von Partner-Institutionen in Brandenburg umfasst inzwischen mehr als 140 Einrichtungen, darunter sind auch viele Privatunternehmen.

Insgesamt stelle Brandenburg in den Jahren 2019 und 2020 rund 630.000 Euro für den Aufbau der Engagement-Stützpunkte sowie 500.000 Euro als Mobilitätszuschuss bereit, hieß es. Neben Frankfurt (Oder) werde Potsdam-Mittelmark bereits seit diesem Monat finanziell gefördert. Der Landkreis Uckermark startet im Oktober. Im kommenden Jahren sollen vier weitere Engagement-Stützpunkte eingerichtet werden, hieß es.

Von Torsten Gellner