Brandenburg sagt Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung ab

Potsdam

Die großen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen und dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (beide Oberhavel) sind abgesagt. Der Grund: die Corona-Epidemie. Zu den Veranstaltungen Mitte April mit internationalen Gästen wurden mehr als 1000 Besucher erwartet, darunter 60 Überlebende der Lager in hohem Alter. „Das kann man nicht verantworten“, hieß es am Mittwoch im Potsdamer Kulturministerium. Menschen im Alter ab 60 Jahren gehören zur sogenannten Risikogruppe der durch Corona besonders gefährdeten.

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hatte für die Zeit vom 17. bis 19. April eine Reihe von Veranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung geplant. Höhepunkt sollte am 19. April eine Veranstaltung auf dem ehemaligen Appellplatz in Ravensbrück werden, an der Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) und Barbara Piotrowska vom Ravensbrück-Komitee in Warschau sprechen wollten.

Von Mathias Richter