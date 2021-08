Potsdam

In Brandenburg sollen wegen des stagnierenden Impftempos mobile Teams jetzt auch an Schulen geschickt werden, um Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ein Impfangebot zu unterbreiten. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags an. Das soll zunächst an den Oberstufenzentren (OSZ) im Land stattfinden und in den kommenden Tagen losgehen. Parallel soll über das Impfen in einer speziellen Kampagne weiter aufgeklärt und informiert werden.

Ernst will weitere Impfaktionen an Gymnasien, Gesamtschulen und Oberschulen nicht ausschließen. Dazu soll sich eng mit den Schulen, Kommunen und den Zuständigen für die Impfteams abgestimmt werden. Eine Einwilligung der Eltern ist für Jugendliche ab 16 Jahren nicht erforderlich, hieß es weiter. Unter dieser Altersgrenze ist die Zustimmung der Eltern hingegen vorgeschrieben. Die Impfung von Kindern ab 12 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech ist seit Mai zugelassen, es gibt aber bisher keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission.

Land will eigenes Luftfilter-Programm

Das Land will den Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen in Schulen forcieren. Neben der Förderung durch den Bund kündigte Ministerin Ernst ein zusätzliches Landesprogramm an. Die Förderung des Bundes ist bis zum Jahresende begrenzt. Den Ländern werden 200 Millionen über ein Investitionsprogramm zur Verfügung gestellt. Dabei geht es vor allem um Anlagen in Räumlichkeiten, wo das Lüften wegen Kippfenstern nur ungenügend möglich sei. Das Land wolle nicht nur Grundschulen und Kitas für Kinder bis 12 Jahre, wie vom Bund geplant, sondern auch weiterführende Schulen und Oberstufenzentren mit diesen Anlagen ausstatten. Eine entsprechende Richtlinie sei in Arbeit.

Scharfe Kritik äußerte die Linken-Abgeordnete Kathrin Dannenberg an der aus ihrer Sicht bisher zu zögerlichen Beschaffung und forderte den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern. Brandenburg habe bisher nur auf das Lüften gesetzt. Das dauernde Lüften im Unterricht sei aber zum Teil eine Zumutung, vor allem, wenn es draußen kälter sei. „Von daher können Luftfilteranlagen durchaus helfen, dass wir die Schulen und Kitas offen halten.“

Ernst erwiderte, die mobilen Luftreiniger seien kein Ersatz für das Lüften. „Am Lüften kommen wir nicht vorbei.“ Entsprechend der Empfehlung des Umweltbundesamts sollte es alle 20 Minuten ein sogenanntes Stoßlüften in den Klassen geben.

Land sucht Modellschulen für Lolli-Tests

Die Landesregierung prüft überdies die Einführung von Corona-PCR-Tests über Lollis. Dazu sollen in Modellprojekten geeignete Grundschulen gefunden werden, ob solche Tests in einem Flächenland wie Brandenburg überall eingesetzt werden können, kündigte Bildungsministerin Ernst im Gesundheitsausschuss an. Bei der Lolli-Methode lutschen die Probanden 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer.

Ernst ist derzeit eher skeptisch, solche Tests landesweit einzuführen. Der Nachteil: Die Auswertung in den Laboren dauert bei steigenden Inzidenzen zu lange – bis zu zwei Tage. Das hielten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht für optimal, sagte Ernst. Dieser sogenannte Kollektivtest der gesamten Klasse soll allerdings genauer als Antigen-Schnelltests sein. Die herkömmlichen Antigen-Schnelltests sollten weiterhin bis Ende des Jahres und möglicherweise darüber hinaus für Schulen beschafft werden.

Infektionszahlen schnellen nach oben

Die Zahl neuer Corona-Infektionen stieg in Brandenburg so stark wie zuletzt Anfang Juni nicht mehr. Innerhalb eines Tages seien 94 neue Fälle hinzugekommen, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Ausschuss des Landtags. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 13,5 je 100 000 Einwohner an, der Wert betrug vor einer Woche noch knapp 10.

Den höchsten Wert neuer Corona-Ansteckungen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) hatte die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen mit 42, sagte die Ministerin. Bei den über 80-Jährigen liege der Wert bei nur 2, das sei ein Erfolg der Impfungen.

Von Igor Göldner