Brandenburg schränkt automatische Kennzeichenerfassung stark ein

Potsdam

Nach heftiger öffentlicher Kritik an der millionenfachen automatischen Erfassung und Speicherung von Autokennzeichen („Kesy“-System) in den vergangenen Jahren hat das Brandenburger Innenministerium die Missstände nun abgestellt. Wie Innenminister Michael Stübgen ( CDU) dem Landtags-Innenausschuss am Mittwoch berichtete, ist Ende September die Umstellung der polizeilichen Computersysteme vorgenommen worden. Eigentlich sollte der Neustart des Systems Ende Juni erfolgen, Corona und technische Schwierigkeiten kamen aber dazwischen.

Datenabfragen können ab sofort nur noch gezielt, in eng gesetztem zeitlichen Rahmen und von einer kleinen Anzahl Personen vorgenommen werden. Damit endet zumindest im Zuständigkeitsbereich der Polizei eine Praxis, die unter anderem von den Datenschützern der Länder, den Brandenburger Grünen, den Piraten und dem Recherchenetzwerk Netzpolitik.org seit 2019 als rechtswidrig bezeichnet worden war.

Im Fall Rebecca wurde die Praxis öffentlich

Öffentlich geworden war die automatische Kennzeichenspeicherung im März 2019 im Rahmen der Suche nach der vermissten Berliner Jugendlichen Rebecca. Nummernschildscanner an Brandenburger Autobahnen hatten den Wagen eines Verdächtigen registriert. Sein Fahrtweg ließ sich im Nachhinein rekonstruieren. Das Problem: Eigentlich sind Kennzeichenscanner ein Mittel der unmittelbaren Gefahrenabwehr. Wird etwa ein Wagen als gestohlen gemeldet, fliehen Bankräuber mit einem bestimmten Auto oder wird ein suizidgefährdeter Mensch vermisst, können die Kameras den Verkehr an rund zehn wichtigen Straßen im Land für einen eng gesetzten Zeitraum nach den gesuchten Kennzeichen durchforsten. Diese Funktionsweise ist unumstritten.

Am Fall Rebecca aber wurde klar, dass auf Polizeicomputern riesige Datensätze lagerten, die Rückschluss über die Fahrtwege von Millionen unbescholtenen Bürgern ermöglichten. Über Jahre hinweg hatten sich die Festplatten der Polizeirechner gefüllt und nun lagen recherchierbare Datenbanken vor, die das Verkehrsgeschehen vor allem auf Autobahnen abbildeten - ein gewaltiges datenschutzrechtliches Problem. Kritiker sprachen von verkappter Vorratsdatenspeicherung, da alle Kameras ständig liefen. Die Grünen machten eine Änderung der Kesy-Praxis zum Thema in den Koalitionsverhandlungen, die Piraten reichten sogar Verfassungsbeschwerde ein.

Krach im Innenministerium

Der Streit über den Umgang mit dem von Ermittlern bei Staatsanwaltschaften und Polizei geschätzten Fahndungsinstrument führte unter der rot-roten Landesregierung 2019 zu Verwerfungen. Im Innenministerium wurde der schärfste Kritiker der Kesy-Überwachung, Polizeiabteilungsleiter Herbert Trimbach, von dem damaligen Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) kaltgestellt. Nach der Landtagswahl holte der neue Innenminister Michael Stübgen ( CDU) den 66-Jährigen auf seinen alten Posten zurück und rehabilitierte ihn. Trimbach bedankte sich am Mittwoch in einer persönlichen Stellungnahme für das Handeln des Ressortchefs.

Konkret hat das Innenministerium jetzt alle alten Datensätze von zentralen Rechnern gelöscht. Einzelne verfahrensrelevante Datensätze wurden auf Festplatten an die Ermittler übergeben – die als Träger genutzten Magnetbänder vernichtete eine Spezialfirma am 24. September. Damit ist eine zentrale Abfrage nicht mehr möglich. Künftig haben laut Innenministerium nur noch solche Ermittler Zugriff auf die Kennzeichendaten, die konkret den Fall bearbeiten. Das schränkt den Kreis der Zugriffsberechtigten erheblich ein.

Neue Löschroutinen

Dem alten Missstand, dass dutzende überlappende Aufzeichnungsbeschlüsse aus verschiedenen Bundesländern praktisch das System in Dauerbetrieb versetzten, ist auch ein Riegel vorgeschoben – nicht zuletzt mit Hilfe einer rigiden Lösch-Automatik und einem neuen Fristenmanagement. Zugriffe können auch auf einzelne Kamerastandorte eingegrenzt werden – beispielsweise auf solche in Nähe der polnischen Grenze.

Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge sprach am im Ausschuss am Mittwoch nun von einem „Vorbild für andere Länder“. Die Umstellung habe „bemerkenswert schnell“ geklappt.

Lob von der Opposition erntete der Innenminister ebenfalls: „Das Thema ist jahrelang liegengelassen worden im Ministerium“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Andreas Büttner. Und weiter: „Der CDU-Innenminister hat sehr deutlich angefangen aufzuräumen. Es ist beachtlich, wo wir heute sind.“

Selbst der SPD-Abgeordnete Uwe Adler, dessen Partei bis Ende 2019 immerhin den Ex-Innenminister gestellt hatte, äußerte: „Wir bedanken uns. So funktioniert vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Von Ulrich Wangemann