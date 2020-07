Potsdam

„Die weiterhin geringen Infektionszahlen haben wir vor allem dem verantwortungsvollen Verhalten der Bevölkerung zu verdanken“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag in Potsdam. „Wir setzen auf Einsicht und Verantwortungsgefühl.“

Klar sei aber, dass das Virus noch da sei. Niemand dürfe jetzt nachlässig werden. Gerade in der Urlaubszeit, wo sehr viele Menschen unterwegs seien, sei es besonders wichtig, dass alle weiter verantwortungsvoll und solidarisch die noch bestehenden Corona-Regeln einhielten.

Der Vorsitzende der Fraktion BVB/Freie Wähler, Péter Vida, hatte sich in einem rbb-Interview dafür ausgesprochen, Maskenverweigerer in Corona-Zeiten mit einem Bußgeld zu belegen. Wenn sich jemand in engen Räumen wie in S- oder Regionalbahnen „partout“ weigere, sei auch ein kleines, angemessenes Bußgeld sicherlich angezeigt, so Vida.

Gute Gründe, in Bus und Bahn Maske zu tragen

Der Deutschen Presse-Agentur sagte der Politiker am Dienstag dazu, im Nahverkehr gebe es aus guten Gründen eine Verpflichtung, eine Maske zu tragen. „Und normalerweise werden Verstöße gegen eine solche Verpflichtung als eine Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarngeld in zweistelliger Höhe geahndet.“ Vida sprach sich aber auch für Lockerungen bei der Maskenpflicht aus, etwa im Einzelhandel in Landkreisen mit geringen Infektionszahlen.

