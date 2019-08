Potsdam

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sieht gute Voraussetzungen dafür, Brandenburg zum Vorreiter einer Wasserstoffwirtschaft zu machen. Das Gas gilt als ein hervorragender und flexibler Energieträger, der für die verschiedensten Zwecke, sowohl als Energiespeicher wie auch als Treibstoff eingesetzt werden kann. Bestätigt sieht sich der schon länger für diese Technologie werbende Chemieingenieur durch eine Potenzialstudie des Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbands, die er am Mittwoch in seinem Haus vorstellte.

7000 Arbeitsplätze in der Anlagetechnik

„Wenn wir nur zehn Prozent des Kuchens nach Brandenburg holen, haben wir eine Sprungfunktion für die Wirtschaftsentwicklung“, sagt Steinbach. Allein bei der Installation von Elektrolyseuren – Anlagen zur elektrochemischen Umwandlung von Wasser in Wasserstoff – an Windkraftanlagen sieht Steinbach ein Potenzial von flächendeckend von bis zu 7000 neuen Arbeitsplätzen. Die zahlreichen Anlagen in Brandenburg nutzen ihr Potenzial nur zum Teil aus, weil zum Beispiel Speichertechnologien oder große Stromtrassen nach Süden fehlen.

Als Motto für die neue Entwicklung gab Steinbach den Satz „Einen Elektrolyseur für jedes Windrad“ aus. Das sei nicht wörtlich gemeint, unterstreiche aber die Ambitionen der Umstrukturierung. Ein weiteres Stichwort der von Steinbach vorgeschlagenen Wasserstoffwirtschaft ist „Sektorenkopplung“. Stromerzeugung, Wärme, Mobilität und Industrie müssten intelligent verknüpft werden. Dafür gebe es in Brandenburg gute Voraussetzungen.

Energieträger für alles Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, kommt in reiner Form auf der Erde kaum vor. Man kann es aber leicht durch die sogenannte Elektrolyse aus Wasser gewinnen. Als Energieträger ist Wasserstoff leicht zu transportieren und vielfältig einsetzbar. Er kann mittels Brennstoffzelle zum Antrieb von Autos und Flugzeugen werden, könnte in Blockheizkraftwerken in Strom umgewandelt werden oder über Fernwärme Haushalte bedienen. Als „Emission“ würde jeweils Wasserdampf entstehen. Eine komplette Wasserstoffwirtschaft wurde bisher noch nirgendwo verwirklicht. Sehr ehrgeizig auf dem Feld sind China, Japan und Südkorea. Cottbus soll demnächst zwei Brennstoffzellenbusse aus China bekommen.

Schon 2011 sei in Prenzlau das erste Hybridkraftwerk in Betrieb gegangen, in Falkenhagen (beide Uckermark) wird bereits Windkraft zur Wasserstoff-Erzeugung eingesetzt und das Gas dann ins Netz der Ontras-Gastransport GmbH eingespeist. Ferner habe Brandenburg ein sehr gut ausgebautes Gasnetz. „Es lässt schon jetzt mindestens die Einleitung von 20 Prozent Wasserstoff zu. Wir können in relativ kurzer Zeit eine entsprechende Wirkung für das ganze Land erzielen.“

Potenzial ruft nach Wasserstoffwirtschaft

Das Potenzial, das Brandenburg habe, rufe förmlich nach Wasserstoffwirtschaft. Würde das Land jetzt entschieden auf diese Wirtschaftsform setzen, könne es einen „Vorsprung Ost“ erzielen. Anwendungsmöglichkeiten sieht Steinbach in allen Industriesektoren, von einer grünen Stahlindustrie in Eisenhüttenstadt ( Oder-Spree) bis zu einer grünen Chemie in Schwedt ( Uckermark) bis zu Hybridantrieben für Flugzeugen, an denen der Triebwerkshersteller Rolls-Royce in Dahlewitz ( Teltow-Fläming) schon forsche.

Die vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Studie hatte drei Handlungsfelder für eine gedeihende Wasserstoffwirtschaft genannt. Brandenburg habe mit der Ansiedelung des DLR-Instituts für stromintensive Industrien an der Brandenburgisch-Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg das erste Handlungsfeld fast schon abgearbeitet, sagt Steinbach. Des Weiteren verlangt die Studie, dass sich die Förderlandschaft ändern müsse, um Anreize für entsprechende Produktionen zu schaffen. Auch hier sieht Steinbach etwa durch die auf 100 Milliarden Euro projektierte Forschungsförderung „Horizon Europe“ gute Bedingungen.

Initiative im Bundesrat

Nicht zuletzt starte Brandenburg mit anderen Ländern eine Bundesratsinitiative, die neue Richtlinien für Erneuerbare Energie ( RED II) zügig im Sinne einer Wasserstoffwirtschaft umzubauen. Eine entsprechende Änderung, so Steinbach könne dazu führen, dass es sich zum Beispiel für die Raffinerie Schwedt lohne, Strom aus „grünem“, also durch Windkraft gewonnenem Wasserstoff einzusetzen.

Von Unternehmen kommt verhaltene Zustimmung. Der Windkraftanlagenbetreiber PNE mit Sitz in Cuxhaven sieht zum Beispiel in der Wasserstoffwirtschaft den „richtigen Weg“, wie Sprecher Rainer Heinsohn mitteilt. Aber vom Prinzip „ein Elektrolyseur für jedes Windrad“ sei man mehr als weit entfernt. „Im Moment ist es noch zu teuer“, so Heinsohn. Das Steuer- und Abgabesystem müsse sich komplett ändern, um solche Anlagen für die Unternehmen attraktiv zu machen, die sich zudem nur in großflächigen Windparks rechneten. Die Betreiber setzen allerdings auch auf den Fortschritt. „Die Elektrolysetechnik wird deutlich effizienter“, sagt Heinsohn. Es sei absehbar, dass die Kosten der Anlagen nicht mehr die entscheidende Rolle spielten. Doch dies sei erst in fünf bis zehn Jahren zu erwarten.

Von Rüdiger Braun