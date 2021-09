Potsdam

Brandenburg geht auf Menschen zu, die sich bisher nicht impfen ließen. Diese können sich im Rahmen einer bundesweiten Impfaktion ohne Termin an alltäglich besuchten Orten eine Impfung abholen – auf Parkplätzen, in Schulen und wie in Flecken-Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) sogar in einer Landbäckerei. Auf diese Weise soll das zuletzt stockende Impftempo gesteigert werden. Die Impfaktion dauert eine Woche und hat das Motto: #HierWirdGeimpft.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Impfquote in Brandenburg für zu gering und rief die Menschen in Brandenburg zum Impfen auf. „Denn noch ist die Bevölkerung nicht in ausreichendem Maße durch eine Impfung immunisiert“, erklärte die Ministerin.

Impfquote liegt bei 56,3 Prozent

In Brandenburg haben nach dem Start der Impfungen im Dezember 2020 erst 56,3 Prozent der Menschen den kompletten Schutz. Das sind rund 1,4 Millionen Menschen. Bei den über 60-Jährigen sind 78,1 Prozent vollständig geimpft, bei den 18- bis 59-Jährigen sind es 57,6 Prozent.

Brandenburg liegt im Ländervergleich auf dem vorletzten Platz vor Schlusslicht Sachsen (53,1), wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der bundesweite Durchschnitt der vollständig Geimpften beträgt 62,2 Prozent. Spitzenreiter ist Bremen mit 72,4 Prozent.

Wer noch nicht geimpft ist, kann das in Brandenburg zum Beispiel noch bis zum Samstag jeweils von 9 bis 15 Uhr auf dem Flughafen Schönefeld tun. Dort wird der Impfstoff Johnson & Johnson verimpft. Am Donnerstag lädt das Deutsche Rote Kreuz in Neuruppin zum „Familien-Impfen zum Feierabend“ ein – von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr (Biontech, Moderna).

Am Freitag können Interessierte den Schutz im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg von 16 bis 19 Uhr bekommen (Biontech), bevor der SV Babelsberg 03 gegen Tennis Borussia Berlin spielt. Am Samstag ist Impfen in Potsdam auf der Hegelallee möglich (10 bis 22 Uhr), angeboten werden alle bekannten Impfstoffe.

Bundesregierung strebt Quote von 90 Prozent der Über-60-Jährigen an

Die Bundesregierung strebt bei den Über-60-Jährigen eine Quote von über 90 Prozent an, bei den 12- bis 59-Jährigen von 75 Prozent. Nötig seien dafür noch rund fünf Millionen Impfungen, so das Gesundheitsministerium. Eine offizielle Zielzahl für diese Woche gibt es laut Bundesregierung keine.

Experten betonten die Notwendigkeit, noch Ungeimpfte mit niedrigschwelligen Informationsangeboten zu erreichen. „Wir wollen die Menschen aufsuchen. Das ist sicherlich eine gute Idee, aber sie muss kombiniert werden mit guter und aktiver Aufklärung“, sagte Cornelia Betsch, Expertin für Gesundheitskommunikation der Universität Erfurt.

Berg an Anträgen wird kleiner

Der Berg unbearbeiteter Corona-Entschädigungsanträge im Brandenburger Gesundheitsministerium wird allmählich kleiner, wie gestern mitgeteilt wurde. Rund 46 000 Anträge waren am vergangenen Freitag noch offen, Ende August waren es knapp 49 000 und Ende Juli über 51 000. Einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz haben Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler, die von behördlich angeordneter Corona-Quarantäne betroffen sind. Weil das Ministerium durch Corona-Pandemie und Afrikanischer Schweinepest personell am Limit ist, hatte es einen Brandbrief an die Staatskanzlei geschrieben und um Hilfe gebeten.

