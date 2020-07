Potsdam

Dunkelblau, rund und knackig: Ab jetzt ist wieder Saison für märkische Heidelbeeren. Das Obst aus der Region sei immer beliebter bei den Kunden, teilte der Landesgartenbauverband zum offiziellen Auftakt der Ernte am Mittwoch auf dem Spargel- und Erlebnishof Buschmann & Winkelmann in Klaistow ( Potsdam-Mittelmark) mit.

150 Hektar Heidelbeeren in Klaistow

Johannes aus Berlin probiert die köstlichen Früchte in Klaistow. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Betrieb in Klaistow, eigentlich in der Region Berlin-Brandenburg als Spargelbauer bekannt, bewirtschaftet mittlerweile 1000 Hektar. Auf 800 Hektar wächst Spargel – wo die Saison traditionell seit dem Johannistag im Juni beendet ist. Auf 150 Hektar gedeihen Heidelbeeren, Besucher können auf einem Teil davon, genau auf zehn Hektar, die Beeren auch selbst ernten.

Darüber hinaus wachsen in Klaistow auf 15 Hektar Erdbeeren. Und zum Ausgang der Saison im Herbst werden zig Sorten Kürbisse von 35 Hektar geerntet.

Selber Pflücken auf 5000 Quadratmetern in Kolzenburg

Corinna und Mischa Jurtzik in ihrem Heidelbeergarten in Kolzenburg. Quelle: Victoria Barnack

Bei Corinna und Mischa Jurtzik in Kolzenburg ( Teltow-Fläming) geht es familiär zu. Auf 5000 Quadratmetern stehen 1000 Heidelbeersträucher, die darauf warten, von Besuchern abgeerntet zu werden. Dafür stehen Körbe bereit, die rund drei Kilo Beeren fassen. Das würden die meisten Menschen locker in einer Stunde schaffen, sagt Mischa Jurtzik. Probieren sei dabei – in Maßen – vor allem für die jungen Besucher eindeutig erlaubt.

Selbstpflücker sind in Staffelde willkommen

Sarah Förste verkauft die Früchte auf dem Markt des Spargelhofes. Quelle: Robert Roeske

Der Spargelhof Kremmen ( Oberhavel) kann auch Heidelbeeren. Die Saison hat begonnen, die Auslage im Hofladen sowie die 15 Verkaufsstände sind voll auf Heidelbeeren-Fans eingestellt. Und auch für Selbstpflücker gibt es das passende Angebot. Sie sind ab Donnerstag kommender Woche auf dem Feld in Staffelde willkommen und können dort immer von donnerstags bis sonntags die Sträucher abernten.

Obstbauern haben Anbaufläche erweitert

In diesem Jahr haben die märkischen Obstbauern nach Angaben des Landesverbandes bei Heidelbeeren die Anbaufläche noch einmal erweitert. Auf 387 Hektar stehen die kultivierten Sträucher nun - 17 Prozent mehr Fläche als im Vorjahr. Meist wachsen die Sträucher in speziellen Pflanzgefäßen mit individueller Bewässerung. Im Durchschnitt wurden im Vorjahr pro Hektar knapp vier Tonnen geerntet, eine halbe Tonne mehr als 2018.

Heidelbeeren – beim Verzehr färbt sich nicht wie bei Blaubeeren die Zunge – gelten als entzündungshemmend und sollen Alterungsprozesse verzögern. Sie enthalten zudem viele Vitamine.

