Pendeln kostet nicht nur Zeit, es bedeutet für viele Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg auch Stress. Kein Wunder: Wer steht schon gerne täglich im Stau oder im überfüllten Regionalexpress? 54 Prozent der Menschen, die mindestens 40 Minuten pro Arbeitsweg brauchen, beschreiben dies als eine Verschlechterung ihrer Lebensqualität. Dies hatte vor zwei Jahren eine Sonderuntersuchung des Glücksatlas’ ergeben, den die Deutsche Post regelmäßig veröffentlicht.

Das betrifft vor allem Arbeitnehmer aus Brandenburg, denn die gehören bundesweit zu den Menschen mit den weitesten Arbeitswegen. Ein Drittel der märkischen Berufspendler legen laut Mikrozensus einen einfachen Arbeitsweg von mindestens 25 Kilometern zurück. Das ist der höchste Wert unter allen Bundesländern. Über 220.000 Märker haben ihren Arbeitsplatz in der Hauptstadt.

Zahl der Pendler wächst

Trotz der täglichen Dosis an Stress, die der längere Weg zur Arbeit mit sich bringt, dürfte die Zahl der Berufspendler weiter wachsen. Die steigenden Mieten in Berlin sorgen seit Jahren dafür, dass Arbeitnehmer aus der Hauptstadt ihren Lebensmittelpunkt ins Umland oder inzwischen auch immer häufiger in Städte der sogenannten zweiten Reihe verlagern.

Die durch Corona erzwungenermaßen geschaffene Möglichkeit, einen Teil der Arbeit im Homeoffice zu erledigen, dürfte diesen Trend noch beschleunigen. Denn wer nicht täglich einen langen Arbeitsweg auf sich nehmen muss, ist vielleicht eher bereit, aufs Land zu ziehen.

Da die Mieten und Immobilienpreise folglich auch im Berliner Umland anziehen, ist es inzwischen gar nicht mehr so einfach, günstigen Wohnraum zu finden. Das Analysehaus PriceHubble hat nun im Auftrag des „Spiegels“ für die vier größten Städte Deutschlands untersucht, welche Vororte gleichzeitig gut erreichbar und günstig zum Wohnen sind. Sowohl für eine Eigentumswohnung als auch für ein Haus zahlt man dort oft weniger als die Hälfte dessen, was für ein vergleichbares Objekt in Berlin fällig werden würde.

Jüterbog ist nur halb so teuer

Dabei sticht bei Berlin unter anderem die Stadt Fürstenwalde/ Spree im Landkreis Oder-Spree hervor, die einerseits gut von Berlin aus zu erreichen ist, andererseits immer noch äußerst günstige Immobilienpreise bietet. Den Quadratmeterpreis beziffern die Analysten in Fürstenwalde auf 1618 Euro für eine Wohnung und 1847 für ein Haus. In Berlin wären es 3425 Euro (Wohnung) beziehungsweise 4077 Euro (Haus) pro Quadratmeter.

Wer Wert auf ein Eigenheim legt, kommt in Jüterbog ( Teltow-Fläming) noch günstiger weg. 1506 Euro muss man dort je Quadratmeter für ein eigenes Haus kalkulieren; 1805 Euro für eine Wohnung.

Als günstige Wohnlagen, die verkehrstechnisch gut angeschlossen sind, gelten außerdem Seddiner See ( Potsdam-Mittelmark), Velten ( Oberhavel), Borkheide ( Potsdam-Mittelmark), Luckenwalde ( Teltow-Fläming) und Werneuchen.

Maximal 60 Minuten Fahrtweg

Dazu haben die Analysten für mehrere deutsche Großstädte untersucht, welche Wohnorte maximal 60 Minuten vom Arbeitsort entfernt liegen – und zwar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Anschließend wurden die Wohnkosten im Umland mit jenen in der Stadt verglichen. Mit einem Anfahrtsweg von rund 60 Minuten lasse sich bereits deutlich günstiger als in der Stadt wohnen, fasste Christian Crain, Geschäftsführer von PriceHubble Deutschland, das Ergebnis zusammen.

Online Tool hilft beim Kalkulieren

Auch innerhalb von Brandenburg kann sich ein Umzug lohnen. Wer sich mit diesem Gedanken trägt, kann ein wenig mit dem WoMoKo herumspielen, ein Online-Tool zum Vergleichen von Wohn- und Mobilitätskosten, das der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) entwickelt hat.

Das Programm vergleicht die monatlichen Kosten, die für das Wohnen und Pendeln anfallen. Man trägt seinen Arbeitsort ein und kann dann mehrere alternative Wohnorte angeben und so prüfen, ob man durch einen Umzug Geld sparen würde. Berücksichtigt werden dabei die Kosten für ein VBB-Ticket beziehungsweise die Unterhaltskosten für einen Pkw. Bei den Wohnkosten werden dagegen neben Durchschnittsmieten und Immobilienpreisen auch Nebenkosten wie Müllabfuhr und Straßenreinigung berücksichtigt.

Die Entscheidung, ob man für eine günstigere Miete täglich mehr Zeit im Auto oder im überfüllten Regionalexpress verbringen will, nimmt einem der WoMoKo aber nicht ab.

