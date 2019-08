Potsdam

Als sechstes Bundesland hat Brandenburg eine „Open-Access-Strategie“ vorgestellt. Dabei geht es darum, das an staatlichen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen neu erarbeitete Wissen online für alle kostenlos zugänglich zu machen. Bisher publizieren Wissenschaftler bei Verlagen wie etwa dem Niederländer „ Elsevier“, die ihre Publikationen wiederum für sehr viel Geld an Bibliotheken und andere Nutzer verkaufen. Wissenschaftler sind auf diesen Publikationsweg angewiesen, weil ihre Karriere auch von der Zahl ihrer Publikationen bei renommierten Verlagen abhängt.

Meilenstein der Digitalisierung

Ein „wichtiger Meilenstein“ im Bereich Digitalisierung sei diese Strategie, so Wissenschaftsministerin Martina Münch ( SPD) gestern. Sie sei so hoch anzusiedeln wie das Mitte Juli gestartete „Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation“. Dem Land sei es wichtig, die an staatlichen Hochschulen gewonnenen Erkenntnisse öffentlich zugänglich zu machen. Für kleine und mittlere Unternehmen würde eine Schranke fallen, wenn sie nicht mehr auf die teuren Publikationen der Wissenschaftsverlage angewiesen seien. „Aber auch die Bürgerinnen und Bürger können nachsehen“, so Münch. Im Rahmen der Klimadebatte suchten zum Beispiel gerade junge Menschen nach Informationen. „Ich fände es spannend, wenn sie sich direkt über Originaltexte aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung informieren könnten.“

Um den Wissenschaftlern solche Publikationen zu erleichtern solle noch in diesem Jahr eine Kompetenzstelle des Landes zum Open-Access eingerichtet werden. Dort könnten sich Wissenschaftler vor allem über rechtliche Fragen informieren, die oft noch ein großes Hindernis darstellten. Die Kosten für die Online-Publikationen sollen aus einem eigenen Fond bestritten werden, der wohl kommendes Jahr aufgelegt wird. „Wir wollen sicherstellen, dass alle öffentlich Forschungen lesen und herunterladen können und zwar rechtssicher“, so Münch.

Entwickelt von den Wissenschaftlern selbst

Entwickelt wurde die Strategie von Wissenschaftlern und anderen Experten unter der Leitung der Juristin Ellen Euler, die an der Fachhochschule Potsdam Professorin für Open Access ist. Die Strategie appelliert an Wissenschaftler und Hochschulen, sich klar zur Praxis des öffentlichen Zugangs zu bekennen, die Hochschulbibliotheken sollen entsprechende Infrastrukturen entwickeln. Das Land selbst solle den Zugang nicht nur durch Gesetzgebung erleichtern, sondern auch über die Hochschulverträge fördern. „Wenn das alles, was wir in der Strategie sehen, passiert, dann wird Open-Access der Normalfall sein.“ Das sei aber ein Prozess, der sich über Jahre hinziehe.

Der Präsident der Universität Potsdam und derzeitige Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Oliver Günther, lobt die Anstrengung. In der Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft werde etwas Wegweisendes zustande gebracht. Die Möglichkeiten des digitalen Wandels würden dank „Open Access“ zum gesellschaftlichen Wohl eingesetzt.

Von Rüdiger Braun