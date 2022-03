Krieg in der Ukraine - Brandenburg stellt sich auf höhere Zahl an Flüchtlingen ein – Über 1000 Ankommende in der Erstaufnahme

In Brandenburg kommen die Flüchtlinge zunächst per Bahn in Frankfurt (Oder) an. Von dort werden sie verteilt – auch nach Berlin. Oberbürgermeister Wilke fordert professionelle Strukturen. Das Sozialministerium richtete einen Krisenstab ein.