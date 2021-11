Potsdam/Leipzig

In Brandenburg wird es für Ungeimpfte ungemütlicher – das sieht jedenfalls das Eckpunkte-Papier des Kabinetts vor, über das am Donnerstag verhandelt wird. So steht etwa eine allgemeine 2G-Regel für Restaurants, Bars, Hotels, Disco, Theater, Kinos und Schwimmbäder im Raum. Wer im Winter also Essen gehen oder ins Theater möchte, braucht dafür einen Nachweis seiner Impfung oder einer überstandenen Corona-Erkrankung, Tests helfen nicht mehr weiter. Wohl oder übel müssen sich also viele Märkerinnen und Märker impfen lassen. Werden sie das auch tun? Dafür lohnt sich der Blick ins Nachbarbundesland.

Denn in Sachsen gilt die 2G-Regel bereits seit Montag. Dort dürfen Menschen nur noch in Restaurants speisen, in Saunen schwitzen oder in Clubs tanzen, wenn sie genesen oder geimpft sind. Bei Letzterem gibt es zwischen Nordsachsen und dem Erzgebirge noch reichlich Luft nach oben – das Bundesland Sachsen ist bei der Impfquote weiterhin das Schlusslicht, 57,1 Prozent sind laut Sozialministerium aktuell vollständig immunisiert.

Tatsächlich diente die Einführung der 2G-Regel für etliche Menschen am Montag als Initialzündung, sich doch noch impfen zu lassen. Mobile Impfstellen in Leipzig verzeichneten zu Wochenbeginn jedenfalls einen Rekordansturm.

Impfungen ohne Termin

„Wir erleben hier einen Nachfragezuwachs von 100 Prozent“, sagt Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Erich-Zeigner-Hauses. Schon seit Längerem schlägt montags ein Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Plagwitzer Einrichtung auf, um von 9 bis 16 Uhr Spritze um Spritze zu setzen. An diesem 8. November müssen die Impfwilligen viel Zeit mitbringen. Mehr als zwei Stunden stehen sie an. Für Lewkowitz ist klar: „Das ist eine Auswirkung der 2G-Regelung.“

Bei dem Impfteam in Plagwitz wird deutlich, wie wichtig niederschwellige Angebote sind, wenn die Immunisierung der Bevölkerung gelingen soll. „Ich hatte bislang einfach keine Zeit, mich impfen zu lassen“, berichtet etwa der junge Vater Matthias Mellwitz. „Heute morgen habe ich dann gemerkt: Mist, durch die 2G-Regelung könnte es voller werden.“

Um das Erich-Zeigner-Haus in eine Impfstation verwandeln zu können, hat dessen Leiter Lewkowitz alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Wie er findet ein berechtigter Anlass: „Dass wir den Aufwand auf uns nehmen, ist vor dem Hintergrund der Pandemie auch ein Stück weit Courage.“

Teams sehen sich mit „verbalen Ausfällen“ konfrontiert

Hinzu kommt eine enorme Arbeitsbelastung: Nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes arbeiten alle 30 Impfteams im Freistaat an der Belastungsgrenze. Laut DRK-Sprecher Kai Kranich sind 3000 Impfungen pro Tag geplant. Um den Ansturm bewältigen zu können, würden die Teams sogar auf Pausen verzichten, so Kranich. Dennoch würden sich die Kolleginnen und Kollegen oft mit „verbalen Ausfällen“ konfrontiert sehen, wenn es länger dauere.

Auch das mobile Impfteam in Plagwitz wird an diesem Montag regelrecht überrumpelt. „In der vergangenen Woche waren vor 9 Uhr gerade mal drei Leute da“, stellt ein Mitarbeiter fest. Seither hat sich abseits von 2G aber einiges geändert: Sachsen hat nicht nur ein neues Allzeithoch bei der Corona-Inzidenz erreicht. Mittlerweile empfehlen die Gesundheitsminister der Länder Auffrischungsimpfungen für jeden – vorausgesetzt, die letzte Impfserie liegt mindestens sechs Monate zurück.

Ärzte verabreichen mehr Booster-Impfungen

Monika Werner bezeichnet das aktuelle Pandemie-Geschehen als „sehr besorgniserregend“, hat sich zweieinhalb Stunden angestellt, um sich eine zusätzliche Dosis Sicherheit abzuholen. „Ich stehe beim Hausarzt auf einer Liste für eine Auffrischungsimpfung, da müsste ich aber noch warten“, berichtet die 66-Jährige. Dann doch lieber vorm Zeigner-Haus in der Kälte stehen.

Denn auch in den Hausarztpraxen zieht die Nachfrage wieder an. Dr. Stefan Windau, Facharzt aus Leipzig und Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, berichtet, dass momentan vor allem Auffrischungsimpfungen begehrt seien. „Das Thema Erst- und Zweitimpfungen spielt moderat eine Rolle“, sagt er. Herausfordernd sei für die Ärzte inzwischen nicht mehr die Verfügbarkeit der Vakzine. „Das Problem ist die Bewältigung.“ Die Patienten würden bei den Booster-Impfungen in seiner Praxis daher nicht priorisiert. „Wir takten die Patienten ein und impfen los.“

Impfen, „um in die Kneipe zu gehen“

Um sich den Weg zum Arzt zu ersparen, nehmen auch ältere Menschen immense Wartezeiten auf sich, wie ein Besuch beim mobile Impfteam im Einkaufscenter Moritzhof in Leipzig-Lößnig zeigt. Den Großteil der Anstehenden machen Rentner aus, teilweise müssen selbst Menschen mit Gehstock mehrere Stunden warten.

Für die Befürworter der 2G-Regelung eine gute Nachricht: Auch junge Menschen holen sich die Spritze ab. „Wir wollen weiterhin in die Kneipe gehen, da brauchen wir die Impfung ja“, sagt etwa Anna Kretzschmer, die mit zwei Freunden gekommen ist.

Sportlich nimmt es die 83-jährige Gerda Schille, die sich zum dritten Mal impfen lassen möchte. „Ob ich auf der Couch sitze und Zeitung lese oder mich hier anstelle, das macht keinen Unterschied.“

Während sie spricht, vergisst sie beinahe aufzurücken, denn die Warteschlange wandert. Jetzt hat die Seniorin die Hälfte geschafft – nach fast anderthalb Stunden des Ausharrens.

Von Florian Reinke