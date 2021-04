Potsdam

Es hakt mal wieder in der Brandenburgischen Impfkampagne: Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte am Mittwoch an, dass aufgrund von Impfstoff-Engpässen keine Erstimpfungstermine mehr herausgegeben werden könnten, um die Zweitimpfungen mit Biontech und Astrazeneca durchhalten zu können. „Das wird so eng werden, dass wir nach Stand jetzt nicht unbedingt in der Lage sind, das zu erreichen.“ Das wirft Fragen auf.

Wieso sollen jetzt keine Impftermine für Erstimpfungen vergeben werden?

Dahinter steckt das Ziel, aufgrund des Mangels an Impfstoff wenigstens die ausstehenden Zweitimpfungen garantieren zu können. Laut Stübgen seien dafür in den nächsten vier Wochen 62 000 Impfdosen von Biontech und Moderna nötig. Allerdings gibt er zu bedenken: „Diesen Impfstoff haben wir derzeit nicht.“ Er fordert eine Erhöhung der zugesagten Mengen des Bundes.

Wieso ist der Impfstoff gerade so knapp?

Das hängt mit dem Impfstopp für das Astrazeneca-Vakzin zusammen. Aufgrund der Verdachtsfälle auf eine Hirnvenenthrombose werden in Deutschland Menschen unter 60 Jahren nicht mehr mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Unter-60-Jährige, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, bekommen ihre Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna. Daher werden jetzt so viele Dosen von letzteren Vakzinen benötigt.

Dazu komme, dass 6700 Impfdosen von Johnson & Johnson zunächst nicht nach Brandenburg ausgeliefert würden, sagte Stübgen. Wie beim Impfstoff von Astrazeneca waren auch bei Johnson & Johnson spezielle Thrombosen erfasst worden.

Wie läuft es derzeit mit Astrazeneca-Impfungen?

Brandenburg ist laut Innenministerium anders als andere Länder regelrecht überrannt worden von Menschen über 60 und über 70 Jahren, die gerne mit Astrazeneca geimpft werden möchten. Dieses Wünsche könnten nicht alle bedingt werden. Das Hin und Her um die Nebenwirkungen des Impfstoffs hat die Brandenburger also nicht sonderlich beeindruckt.

Allerdings berichtet Stübgen von Hausärzten, die angesichts der mehrfach geänderten Empfehlungen der StiKo verunsichert seien und deswegen zurückhaltend seien. „Wir beobachten, dass die Ärzte Bedenken haben, ob sie das verantwortungsvoll verimpfen können“, sagte er.

Ich habe bereits einen Termin für eine Erstimpfung, bleibt der bestehen?

Nach aktuellem Stand ja. Stübgen hatte angekündigt, dass in Zukunft keine neuen Termine für Erstimpfungen vergeben werden können.

Was bedeutet das jetzt für mobile Impfteams?

Der ausbleibende Lieferung des neuen Vakzins von Johnson & Johnson bringt die Brandenburger Impfpläne durcheinander. Die Auslieferung in Deutschland wäre für heute und morgen geplant gewesen. Das Vakzin sei für den Einsatz der mobilen Impfteams vorgesehen gewesen, die pflegebedürftige Menschen besuchen. Deren Einsatz sei mit hohem Aufwand verbunden. Dafür hätte sich das Vakzin von Johnson & Johnson gut geeignet, da es nur einmal verimpft werden muss. „Dieser Plan brach nun zusammen“, sagte Stübgen. Die bereits verabredeten Termine der mobilen Impfteams sollen aber beibehalten werden. Die Betroffenen sollen nun mit Biontech und Moderna geimpft werden.

