Potsdam

Brandenburg sucht händeringend Lehrlinge und hat besonders ein Auge auf junge Berlinerinnen und Berliner. Dazu wurde eine neue Kampagne unter dem Motto „Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung Zukunft“ gestartet, die für einen beruflichen Ausbildungsplatz in den Weiten des Landes wirbt.

Nur 70 Bewerber für 100 Stellen

Hintergrund ist ein eklatanter Stellen-Überschuss in Brandenburg: Für 100 Stellen gibt es nur 70 Bewerbungen, wie die Chefin der Regionaldirektion der Bundesanstalt für Arbeit, Ramona Schröder, am Montag sagte. In Berlin sei das Verhältnis andersherum.

Immer weniger Schülerinnen und Schüler würden sich für betriebliche Ausbildung interessieren. Derzeit gebe es rund 8000 Bewerbungen, das seien 1000 weniger als vor zwei Jahren.

Von Igor Göldner