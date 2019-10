Potsdam/Kiel

Brandenburg wird zum zweiten Mal seit der Neugründung des Landes vor 29 Jahren die Präsidentschaft im Bundesrat übernehmen. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) tritt offiziell am 1. November den Chefposten in der Länderkammer für ein Jahr an. Brandenburg war bereits vor 15 Jahren turnusgemäß an der...