Alle Reisenden sollen sich nach ihrer Rückkehr in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können – an Flughäfen, an Seehäfen, aber auch in den Heimatorten der Reisenden. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag bei einer Schaltkonferenz.

„Der zunehmende Reiseverkehr erhöht das Risiko, dass wieder mehr Infektionen nach Deutschland hineingetragen werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). Daher werde die nationale Testtrategie ergänzt. „Klar ist aber auch: Ein Test ist kein Freifahrschein, sondern immer nur eine Momentaufnahme. Vernünftiges Verhalten und Wachsamkeit bleiben unverzichtbar.“

An Flughäfen und Seehäfen werden demnach Teststellen eingerichtet. Menschen, die aus Staaten mit hohem Infektionsrisiko nach Deutschland zurückkommen, sogenannten Risikogebieten, sollen sich dort testen lassen. Wer keinen negativen Test hat, muss – wie bisher schon – für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Der Bund prüft, ob Kosten für die Infrastruktur der Tests längerfristig an Flughäfen über Gebühren auf Ticketpreise umgelegt werden können.

Kostenlose Tests für alle Reiserückkehrer

„Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen“, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins Ressortchefin Dilek Kalayci ( SPD). Diese sollen aber nicht an Flughäfen getestet werden, sondern in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.

Eine rechtliche Verpflichtung für einen Corona-Test nach Rückkehr soll es zunächst nicht geben. Dies werde geprüft, heißt es. Faktisch ist aber zumindest jeder Reisende aus einem Risikogebiet zum Test verpflichtet, will er eine Quarantäne vermeiden. Das soll auch für Rückkehrer gelten, die mit Auto, Bus oder Bahn aus Risikoländern einreisen.

Lütke-Daldrup optimistisch

Vor der Einigung war das Land Berlin am Donnerstag mit einer Strategie für Teststellen unter anderem an den Flughäfen vorgeprescht. Nun will auch Brandenburg mitziehen: „Wir werden uns jetzt zügig mit Berlin, der Charité, dem Landkreis und der Flughafengesellschaft abstimmen und gemeinsam das Testangebot am Flughafen Schönefeld aufbauen“, erklärte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse.

Der Flughafen liegt südlich von Berlin im Landkreis Dahme-Spreewald. Brandenburg wertet die geplanten Tests positiv: „Es besteht die Gefahr, dass Reiserückkehrer unbemerkt neue Corona-Infektionen hier verursachen“, sagte der Sprecher.

Laut Flughafengesellschaft sollen die Tests schon in der kommenden Woche starten. Flughafen-Chef Engelbert Lütke-Daldrup begrüßte die Entscheidung: „Das wirkt sich positiv auf die Wiederbelebung des Flugverkehrs aus“.

