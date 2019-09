Karawanskij: „Müssen Kinder vor dieser Gefahr schützen“

Potsdam

Zum Schutz von Kindern und Schwangeren fordern mehrere Bundesländer ein Rauchverbot in Autos. Eine entsprechende Gesetzesinitiative wollen Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am Freitag in den Bundesrat einbringen.

„Gerade Kinder tragen eine Reihe gesundheitlicher Folgen vom Passivrauchen davon“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann. „Der Bund muss endlich handeln und die entsprechenden Regelungen umsetzen“, fordert die SPD-Politikerin.

Karawanskij : Konsequent rauchfrei machen

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) hält ein solches Verbot für sinnvoll. „Passivrauchen ist gefährlich. Wir müssen Kinder vor dieser Gefahr schützen und ihre Umgebung konsequent rauchfrei machen“, sagte sie der MAZ. „Deshalb ist ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, gut und notwendig“

Brandenburg gehört nicht zu den offiziellen Einreichern des Bundesrats-Antrags. Das hat aber nur formale Gründe: Während der Zeit der Regierungsbildung will sich das Ministerium nicht aktiv an Bundesratsinitiativen beteiligen. Inhaltlich werde der Antrag aber voll unterstützt, hieß es.

Nach wie vor unverbesserliche Raucher

„Zum Glück stellen wir in unserer Gesellschaft einen kulturellen Wandel fest. Für die meisten Rauchenden ist heute klar: Man raucht nicht da, wo Kinder sind“, meinte Karawanskij. Dieser Wandel sei zum Großteil auf die Nichtraucherschutzgesetze zurückzuführen. „Aber es gibt nach wie vor unverbesserliche und rücksichtslose Raucher. Und dann ist es zum Wohle der Kinder gut, wenn man gegen diese rechtlich vorgehen kann“, sagte die Ministerin.

Brandenburg hat seit 2008 ein Nichtraucherschutzgesetz, das unter anderem das Rauchen auf Spielplätzen verbietet. Das Verbot durchzusetzen, ist Sache der Kommunen. Berlin will jetzt damit nachziehen.

Bußgeld bis 3000 Euro

Schon im vergangenen Oktober hatten sich die Gesundheitsminister der Länder für ein bundesweites Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren ausgesprochen. Geändert werden soll dafür das Nichtraucherschutzgesetz. Kritiker sehen vor allem Probleme bei der Umsetzung und Kontrolle des Vorhabens.

Wenn Schwangere und Kinder im Auto sitzen, sollen nach Willen der Länderinitiative Zigaretten tabu sein. Bei Verstößen würde ein Bußgeld von 500 bis 3000 Euro drohen.

Die Länder verweisen auf Untersuchungen des Deutschen Krebsforschungszentrums, nach denen bei Kindern eine Reihe von gesundheitlichen Folgen beobachtet werden – ein gesteigertes Risiko für den plötzlichen Kindstod gehört dazu. Nach Schätzungen des Forschungsinstituts sind rund eine Millionen Minderjährige in Deutschland dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt.

Lungenfacharzt: Im Auto besonders schlimm

Der Lungenfacharzt Michael Barczok hält das Rauchen im Auto für besonders problematisch. „Sind Dritte betroffen, die gar noch an einer Atemwegserkrankung leiden oder aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung besonders gefährdet sind, ist dies nicht hinnehmbar“, sagte er als Sprecher für den Bundesverband der Pneumologen. Es sei bekannt, dass beim Rauchen in geschlossenen Räumen hohe Mengen an Luftschadstoffen – insbesondere Feinstaub und giftige Stickoxide – freigesetzt würden. Und im Auto gebe es trotz Lüftung hohe Belastungsspitzen.

Der ADAC verweist darauf, dass das Auto ein nicht-öffentlicher Raum sei, in dem die Insassen selbstverantwortlich handeln sollten. „Dabei versteht sich von selbst, dass man nicht raucht, wenn Kinder im Auto sind“, sagte Sprecherin Alexandra Kruse. Für den Automobilclub ist fraglich, ob ein Gesetz die Situation verbessern würde. „Wir zweifeln daran, weil es sehr schwierig ist, den Sachverhalt wirkungsvoll zu kontrollieren“, sagte Kruse.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat Zweifel an der Umsetzbarkeit eines solchen Verbots: Die notwendigen Kontrollen seien aufgrund des eklatanten Personalmangels nicht ausreichend zu leisten, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow. Rauchen sei zwar ein erhöhtes Unfallrisiko, für ihn reiche aber prinzipiell ein Verweis auf die Straßenverkehrsordnung. Darin sei von einem Verhalten die Rede, das niemanden anderen schädige und gefährde.

Von Torsten Gellner und Christian Brahmann