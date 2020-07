Potsdam

Brandenburgs Verbraucherschutzministerium reagiert auf Medienberichte und die Kritik von Tierschutzorganisationen: Tiertransporte in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union sollen vorerst verboten werden. Bis die Vorwürfe über Tierquälerei auf den tagelangen Transportrouten geklärt seien, würden die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Teltow-Fläming und Prignitz keine Rinderttiertransporte in Drittstaaten mehr abfertigen, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Die drei Landkreise waren mit ihrer laxen Genehmigungspraxis bundesweit negativ aufgefallen. Nur einige wenige Kreise in Deutschland genehmigten in den letzten Monaten überhaupt noch Exporte ins Nicht-EU-Ausland. Angeführt wird die Exportstatistik vom Landkreis Emsland (7197 Rinder). Unter den ersten zehn Plätzen finden sich auch die drei Brandenburger Kreise Teltow-Fläming (6478 Tiere), Prignitz (4706) und Oberspreewald-Lausitz (1897). Die Prignitz hatte bereits am Donnerstag angekündigt, die umstrittenen Ausfuhren vorerst nicht mehr zu genehmigen.

„Werden Missstände nicht hinnehmen“

„Wir werden diese Missstände nicht hinnehmen“, sagte Ursula Nonnemacher. „ Tiertransporte können nur in dem Maße durchgeführt werden, in dem diese unbedingt erforderlich sind und wenn sie vollumfänglich nach den Vorgaben des Tiertransportrechts erfolgen. Das Tierleid müssen wir endlich beenden.“ Die Transporteure müssten das Tierwohl nachweislich sicherstellen. „Ansonsten sind keine Tiertransporte möglich.“

Das Ministerium verwies darauf, dass bereits im März die Anforderung an die Abfertigung von langen, grenzüberschreitenden Tiertransporten nach Russland verschärft worden seien. Ein generelles Verbot solcher Transporte ist Bundessache. Man habe das Bundeslandwirtschaftsministerium mehrfach darum gebeten, die rechtlichen Grundlagen für Tiertransporte zu verbessern, hieß es. Es müsse vor allem sichergestellt werden, dass es verlässliche Pausen- und Versorgungsstellen in den Drittstaaten gibt.

Forderungskatalog an den Bund

Zu den Forderungen gehört unter anderem eine Begrenzung der Dauer Tiertransporten auf maximal acht Stunden innerhalb der EU sowie eine Zertifizierung von Transportrouten, bei denen klar ist, dass es unterwegs genügend Pausenstationen gibt.

Nachdem mehrere Bundesländer die Auflagen für die Genehmigung solcher Ausfuhren verschärft hatten, hat sich der Verkehr zunehmend auf Brandenburg verlagert, weil die Veterinärämter hier offenbar in dem Ruf standen, die Transporte bereitwillig zu genehmigen.

Anzeige von Tierschützern

Ziel der Exporte sind Länder in Nordafrika ( Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien), in Zentralasien ( Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan) und im Nahen Osten ( Irak, Iran, Libanon, Türkei). Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein genehmigen keine Tiertransporte in diese Länder. Daher, so der RBB, brächten Exporteure die Rinder nach Brandenburg, um sich bei den Veterinärbehörden dort die notwendigen Papiere zu beschaffen.

Die Organisation „Vier Pfoten“ hatte vor zwei Wochen gegen die Veterinärämter in Teltow-Fläming, Prignitz und Oberspreewald-Lausitz Anzeige erstattet – als Reaktion auf die aus ihrer Sicht laxe Genehmigungspraxis.

Von Torsten Gellner