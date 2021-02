Potsdam

Sofern die Lieferzusagen Bestand haben, nehmen die Corona-Impfungen in Brandenburg wieder an Fahrt auf. Brandenburg erwartet nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis zum 1. April 170.400 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die ersten 21.600 Impfdosen sind bereits eingetroffen, am 18. Februar werden weitere 21.600 Einheiten erwartet.

Ab Mittwoch, 17. Februar, starten die Erstimpfungen mit dem Vakzin, das aber nur für spezielle Berufsgruppen vorgesehen ist, darunter Mitarbeiter von ambulanten und stationären Pflegediensten sowie von Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen. Sie seien über das neue Impfangebot informiert worden. Für eine Impfung ist eine Arbeitgeberbescheinigung nötig. In den elf Impfzentren sind eigene Impfstraßen für AstraZeneca vorgesehen.

Nonnemacher appelliert an Berechtigte

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) appellierte an die Beschäftigten, das Impfangebot wahrzunehmen." Mit AstraZeneca steht uns ein zugelassener und gut wirksamer Impfstoff zur Verfügung, der für Personen im Alter unter 65 Jahren empfohlen wird. Deshalb ermöglichen wir zuerst den Pflegekräften und Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen ein Impfangebot mit diesem Impfstoff. Angesichts des derzeitigen Impfstoffmangels ist es wichtig, dass wir alle verfügbaren Impfstoffdosen so schnell wie möglich nutzen", sagte sie.

Alle Personen, die nach Paragraph 2 der Coronavirus-Impfverordnung zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören, mindestens 18 Jahre und maximal 64 Jahre alt sind, können telefonisch je einen Termin für die Erst- und Zweitimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff vereinbaren, teilte das Ministerium mit. Wichtig: Die Termine werden nicht über die 116 117 vergeben, sondern über eine Sondernummer, die den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt wird.

Von MAZ-Online