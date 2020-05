Brandenburg verlängert Frist für Volksinitiativen – Mehrheit im Landtag gilt als sicher

Potsdam

In Brandenburg soll vor dem Hintergrund der Corona-Krise die Frist für das Sammeln von Unterschriften für Volksinitiativen um drei Monate verlängert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf steht am Mittwoch zur Abstimmung im Landtag. Eine Mehrheit gilt als sicher, da das Papier gemeinsam von der Koalition aus SPD, CDU und Grünen sowie den oppositionellen Linken eingebracht wird.

Vertreter laufender Volksinitiativen hatten die Fraktionen um eine Fristverlängerung gebeten, da wegen der Ausgangsbeschränkungen durch die Krise das Sammeln von Unterschriften kaum noch möglich war. Sie befürchteten Nachteile, da sämtliche Veranstaltungen und Sammel-Aktionen abgesagt werden mussten.

Neue Regelung gilt auch für laufende Initiativen

Nun soll der geltende 12-monatige Zeitraum zum Sammeln von Unterschriften um weitere drei Monate verlängert werden. Das gelte für den Fall einer Pandemie, Epidemie, Naturkatastrophe oder eines anderen vergleichbaren unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisses, wie es im Entwurf heißt. Eine zweite Verlängerung um weitere drei Monate sei möglich. Die neue Regelung gilt auch für die laufenden sechs Volksinitiativen im Land.

Die oppositionelle Linke hatte den Gesetzentwurf eingebracht. Die Koalition stimmte nach Beratung den Plänen zu, drängte nur auf eine Änderung: Die Fristverlängerung wird bis Ende 2021 begrenzt.

Volksinitiative Verkehrswende begrüßt Pläne

Der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) begrüßte die Pläne. Der brandenburgische Landesvorsitzende Fritz Viertel sagte am Dienstag, die Verlängerung des Sammelzeitraums sei extrem wichtig. Der Verein hatte im August 2019 die Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt“ gestartet. Wegen der Corona-Krise konnten seit März keine Unterschriften mehr auf der Straße gesammelt werden. Landeschef Viertel sagte, das Thema werde zwar online am Laufen gehalte, aber viele Pendler und Radfahrer würden am besten immer noch auf der Straße erreicht.

