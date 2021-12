Potsdam

In Brandenburg werden wegen der hochansteckenden Corona-Variante Omikron schärfere Kontaktregeln nach Weihnachten eingeführt. Private Treffen im Freien oder in Räumen sind „spätestens ab 28. Dezember“ nur noch bis maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahre sind von diesen Beschränkungen ausgenommen.

Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Bund-Länder-Videoschalte an. „Dieser Schritt ist leider notwendig“, sagte er. Auch in Deutschland nehme die Omikron-Variante deutlich zu. In Großbritannien sehe man, wie stark dadurch die Erkrankungen steigen würden. Woidke hob hervor, dass es jetzt notwendig sei, zügig bei den Booster-Impfungen voranzukommen. „Sie schützen neben Kontaktvermeidung am besten vor Omikron“, betonte er.

Sondersitzung des Kabinetts

Das rot-schwarz-grüne Kabinett will am Mittwoch die Änderung der Eindämmungsverordnung in einer Sondersitzung beschließen. In Brandenburg gelten bereits die Schließung von Diskotheken und Clubs sowie ein Ansammlungs- und Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr. Außerdem gibt es flächendeckende 2G-Regeln in Einzelhandel, Gastronomie und Hotelerie.

Woidke bat die Brandenburgerinnen und Brandenburger, während der Festtage und in der Zeit zwischen den Jahren besonders vorsichtig auf sich selbst und andere zu achten. „Freiwillige Schnelltests vor Familientreffen können helfen, das Risiko einer Ansteckung deutlich zu mindern“, sagte Woidke.

Stübgen kündigt neuen „Krisenstab“ zur kritischen Infrastruktur an

Brandenburg wird zur Absicherung der kritischen Infrastruktur einen „Krisenstab zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und öffentlichen Ordnung in Pandemiezeiten“ (KASOP) ins Leben rufen. Das sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) der MAZ. Der Stab soll am 23. Dezember seine Arbeit aufnehmen. Er soll bis zum Jahresende alle Vorbereitungen treffen, „um eine unmittelbare Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten“.

Es gehe im Kern um die personelle Einsatzfähigkeit aller Sicherheitsbehörden und kritischen Bereiche, sagte Stübgen weiter. „Es geht um die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und es geht um die Versorgungssicherheit zum Beispiel mit Gas, Strom und Lebensmitteln.“

Notfallpläne gebe es auch für die Polizei, sagte der Innenminister. Diese habe gute Erfahrungen mit dem Wechselschicht-Modell gemacht. Es treffen sich dabei immer nur die gleichen Gruppen an Beamten, um das Ansteckungsrisiko so gut wie möglich zu begrenzen. Stübgen: „Die Einsatzfähigkeit der Polizei ist gesichert.“ Ähnliche Pläne gebe es auch bei der Feuerwehr, beim Brand- und Katastrophenschutz sowie im Gesundheitsbereich.

Robert-Koch-Institut warnt vor Omikron

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte kurz vor der Bund-Länder-Schalte zu sofortigen „maximalen Kontaktbeschränkungen“ aufgerufen. Es warnte in einem Strategie-Papier, dass Omikron bereits Anfang Januar 2022 die Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland und mehrere Zehntausend Infektionsfälle täglich ausmachen könne. Die Verdopplungszeit der aus Südafrika stammenden Mutante beträgt nach Angaben des Instituts nur drei Tage.

Corona-Virus breitet sich weiter aus

Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg weiterhin rasant aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 570 Infektionen pro 100 000 Menschen nahezu doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt (306). Momentan ist die kreisfreie Stadt Cottbus mit einer Inzidenz von 1148 am stärksten belastet, gefolgt von Spree-Neiße (942), Oder-Spree (825) und Elbe-Elster (823). In Potsdam liegt die Inzidenz bei 320 – das ist landesweit der geringste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte.

Die Warn-Ampel zeigt in Brandenburg bei der Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern (Inzidenz 6,1) und auf Intensivstationen (26,1 Prozent) die Farbe „rot“.

Auch die Zahl der Fälle von Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus hat sich in Brandenburg erhöht. Nach 19 bestätigten Infektionen am Vortag berichtete das Gesundheitsministerium mit Stand Dienstag von insgesamt 27 Fällen dieser Variante. Nachgewiesen wurden sie in sieben Landkreisen und den Städten Potsdam und Brandenburg/Havel.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Auffrischungsimpfung jetzt sogar für noch wichtiger. „Um einen guten Impfschutz auch gegen die Omikron-Variante zu erreichen, werden Booster-Impfungen dringend empfohlen“, erklärte sie.

Neue Empfehlung der Impfkommission

Bei den Booster-Impfungen orientiert sich Brandenburg an der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Danach kann die Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen über 18 Jahre bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten verabreicht werden, wie das Gremium mitteilte.

Von Igor Göldner