Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung reagiert auf steigende Inzidenzen. Das Kabinett einigte auf eine Verschärfung der Corona-Notbremse. Ab kommendem Montag werden regionale Einschränkungen vorgenommen, wenn die Inzidenz in Kreisen oder kreisfreien Städten an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überschritten hat. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen

„Seit etwa einer Woche steigen die Inzidenz-Werte. Das zeigt, dass die Pandemie erneut in eine dynamische Phase kommt“, sagte Woidke. Man sei vor einer Woche noch bei einem Wert von 60 gewesen, liege nun bei rund 90 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das Kabinett einigte sich auf folgende Regelung: Wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die 100er-Marke dreimal hintereinander überschritten wird, werden die jüngsten Öffnungen zurückgenommen.

Die 2-Haushalte-Regel wird wieder umgestellt auf 1 Haushalt plus eine haushaltsfremde Person (Ausgenommen Kinder unter 14 Jahren). Der Einzelhandel wird geschlossen außer Handel für den täglichen Bedarf und Abholangebote.

Individualsport unter freiem Himmel wird wieder auf zwei Personen oder den eigenen Hausstand beschränkt Kindersport in Gruppen wird untersagt. Gedenkstätten, Museen, Galerien und öffentliche Bibliotheken müssen schließen. Schulen sind nicht von den Maßnahmen betroffen. Das heißt: die weiterführenden Schulen sowie die schon länger geöffneten Grundschulen bleiben im Wechselunterricht.

U.a. Baumärkte und Friseure nicht betroffen

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen ab kommender Woche wegen der 100er-Inzidenz der regionale Lockdown in Kraft tritt, gibt es einige Ausnahmen:

Nicht betroffen von der Rücknahme der Öffnung sind laut Staatskanzlei u.a. Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien, Floristikgeschäfte und Baumärkte sowie körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseure). Auch der Wechselbetrieb an den Schulen wird gekoppelt an regelmäßige Testungen bis zu den Osterferien weitergeführt. Buchläden und Kioske, die schon vorher vom Lockdown nicht betroffen waren, dürfen demnach auch weiter offen bleiben.

Von MAZonline