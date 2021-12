Brandenburg verschärft Corona-Regeln: Bußgeld erstmals auch bei Maskenpflicht-Verstoß

Potsdam

In Brandenburg werden im Zuge der Verschärfung der Corona-Regeln die Bußgelder bei Verstößen teils deutlich angehoben. Wer gegen die neuen Kontaktbeschränkungen im privaten oder öffentlichen Raum verstößt, muss künftig zwischen 100 und 500 Euro Strafe bezahlen. Die gleiche Summe wird fällig, wer die Maskenpflicht auf Demonstrationen oder als Kunde im Einzelhandel nicht einhält.

Das geht aus der neuen Eindämmungsverordnung vor, die am Dienstag vom rot-schwarz-grünen Kabinett beschlossen wurde und bereits am Mittwoch in Kraft tritt. Bislang gab es Bußgelder für einzelne Personen nicht. Der Katalog beschränkte sich im Fall von Verstößen meist darauf, Veranstalter oder Betreiber von Läden und Geschäften zur Kasse zu bitten.

Stübgen kündigt verstärkte Polizeikontrollen an

Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte verstärkte Kontrollen der Hygieneregeln durch Polizei und Ordnungsämter an. Es gebe seit eineinhalb Wochen verstärkt Ansammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen in größeren, aber auch kleineren Städten. Von diesen Demonstrationen sei die Hälfte nicht angemeldet gewesen, sagte Stübgen und forderte auf, diese Versammlungen bei der Polizei anzumelden, damit ein sicherer Verlauf gewährleistet werden könne. Allein am Montag gab es in Brandenburg 31 Versammlungen – darunter eine in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) mit rund 850 Menschen.

In der neuen Verordnung wurde die maximale Teilnehmerzahl auf 1000 begrenzt. Das gilt nicht nur für Demonstrationen, sondern auch für alle Großveranstaltungen im Sport- und Kulturbereich. Stübgen verteidigte diesen Schritt: „Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat oberste Priorität.“ Massenansammlungen über 1000 Personen seien nicht verantwortbar. Damit werde das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht außer Kraft gesetzt, betonte der Innenminister.

Bars dürfen offenbleiben – Es darf aber nicht getanzt werden

Neu in der Verordnung ist die Schließung aller Clubs und Discos unabhängig von der Zahl neuer Infektionszahlen. Entgegen den Ankündigungen können Bars weiter offenbleiben, wenn dort nicht getanzt werde. Sie würden zu Restaurants zählen, wo die 2G-Regel gelte, hieß es.

Bei den nächtlichen Ausgangssperren für Ungeimpfte zwischen 22 und 6 Uhr bleibt es bei den geltenden Regeln. Diese treten in Kreisen und kreisfreien Städte in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 750 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten ist. Erwogen worden war, diese Zahl auf 350 zu reduzieren.

Kontakte von Ungeimpften werden eingeschränkt

Die Kontakte von Ungeimpften werden weiter eingeschränkt. Sie dürfen sich nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts und höchstens zwei Personen treffen. Für private Treffen gilt eine Obergrenze von 50 Menschen drinnen und 200 Menschen draußen - jeweils nur geimpft oder genesen, unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Die 2G-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene im Einzelhandel, in Gaststätten, Theatern und Kinos gilt weiter, wird allerdings um eine Maskenpflicht erweitert. Maske muss auch in Bahnhöfen und Flughäfen getragen werden. Von 2G sind Kinder unter 14 Jahren künftig ausgenommen, bisher waren es Kinder unter 12 Jahren. Hochschulen können die 2G-Regel einführen.

Woidke: Lage in Krankenhäusern dramatisch

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die Situation in den Krankenhäusern als dramatisch. Er appellierte an die Verantwortung aller Bürger, den Menschen auf den Intensivstationen beizustehen, die um ihr Leben kämpfende Patienten helfen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten an den Intensivbetten im Land stieg auf 28,3 Prozent.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) teilte mit, dass am Mittwoch zehn intensiv betreute Covid-19-Patienten aus Cottbus in andere Kliniken verlegt werden müssen. „Das zeigt, dass der Druck auf unser Gesundheitssystem wächst.“ Es gebe zudem eine massive Belastung der Gesundheitsämter.

Von Igor Göldner