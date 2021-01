Berlin/Potsdam

Bund und Länder verschärfen offenbar die Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch einmal erheblich. Alle seit dem 16. Dezember geltenden Maßnahmen werden dem Vernehmen nach mit einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag in Berlin bis zum 31. Januar verlängert und teilweise ausgeweitet. Demnach dürfen sich im privaten Bereich die Personen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, die nicht im selben Haushalt lebt. Damit soll auch die Regelung aufgehoben werden, dass Kinder unter 14 Jahren bei der Einschränkung nicht mitzählen. Auch die Schulen bleiben offenbar bis zum 31. Januar weitgehend geschlossen.

Überraschend haben die Regierungschefs der Länder wohl auch eine Einschränkung des Bewegungsradius der Bürger beschlossen. Demnach gilt nun, dass sich Menschen in Hotspot-Gebieten mit einer Infektionsrate von mehr als 200 Neuansteckungen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nicht mehr weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort fortbewegen dürfen. Ausnahmen sind nur mit triftigem Grund wie Fahrt zur Arbeit oder Arztbesuch erlaubt. Einkaufen, Reisen oder Tagesausflüge zählen nicht dazu.

Zehn von 18 Landkreisen betroffen

Von den 18 Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs wären derzeit zehn von den Bewegungssperren betroffen, weil die Inzidenzwerte dort über 200 liegen. Mit Stand vom Dienstag wären dies: Potsdam, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Dahme-Spreewald, Cottbus, Oberspreewald-Lausitz, Frankfurt (Oder), Oder-Spree, Elbe-Elster und Spree-Neiße.

Umkreis-Beschränkungen sind laut dem Präsidenten des Brandenburger Landkreistages, Wolfgang Blasig ( SPD), „schwer zu administrieren“. Sie wirkten aber wie ein „robuster Appell“ an die Menschen, ihre Kontakte einzuschränken. Entwarnung könne von den Infiziertenzahlen her auch noch nicht gegeben werden. „ Weihnachten und Neujahr sind noch nicht in den Zahlen enthalten“, so Blasig.

Vorbild Sachsen

In Thüringen und Sachsen seien die entsprechenden 15-Kilometer-Regeln mit Hinblick auf die Wintersportorte getroffen worden, sagte Blasig: „Dort kann man sich an den Parkplatz am Ski-Lift stellen und die Nummernschilder kontrollieren“, so der Landrat von Potsdam-Mittelmark. In einem Flächenkreis wie Potsdam-Mittelmark sei die Überprüfung nicht so einfach.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wird die Einhaltung des 15-Kilometer-Radius nur „extrem schwierig umsetzbar“ sein, so der Gewerkschaftsvorsitzende Andreas Schuster. Die Polizei werde die Aufgabe übernehmen müssen, weil die kommunalen Ordnungsämter dazu personell nicht in der Lage seien. Allerdings arbeite die Polizei derzeit ihrerseits „am Limit“, so Schuster.

Konkret würden die Bewegungsbeschränkungen kontrolliert, indem Beamte die Nummernschilder von Autos überprüften und solche Fahrzeuge anhielten, die offensichtlich nicht aus der Gegend stammten. Verstöße würden als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Theoretisch seien Beamte verpflichtet, alle Fahrer von Autos mit ortsfremden Nummernschildern zu überprüfen. Allerdings sei das personell unmöglich, so Schuster: „Es wird auf Stichproben hinauslaufen.“ Man könne einen Landkreis „nicht hermetisch abriegeln“.

Chaos bei telefonischer Impftermin-Vergabe

Große Schwierigkeiten bereitete auch am zweiten Tag die telefonische Vergabe vom Impfterminen. Die zentrale Hotline 116117 war für viele Anrufer nicht zu erreichen. Brandenburgs Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) erklärte, die Leitungen der Hotline seien „auf Bundesebene überlastet“, Anrufer aus Brandenburg seien teilweise nicht zu den regionalen Callcentern durchgestellt worden. Außerdem hätten Anrufer, die im Moment nicht impfberechtigt seien, die „Leitungen verstopft“, heißt es in der Stellungnahme.

„Wir ärgern uns sehr über die verschiedenen technischen Probleme und den überaus holprigen Start“, heißt es In der Stellungnahme der KVBB. Bundesweit werde „intensiv“ an einer technischen Lösung gearbeitet, Leitungskapazitäten seien schon erhöht worden. Dennoch könne es „weiterhin zu Engpässen kommen“. Bei allen frustrierten Anrufern entschuldigte sich die KVBB ausdrücklich für den „vielfachen Ärger“. Die Vereinigung stellte klar, dass Termine höchstens 14 Tag im Voraus vereinbart werden könnten – wegen knappen Impfstoffs. Wer nicht zu den priorisierten Gruppen gehöre, solle nicht anrufen.

Von Ulrich Wangemann, Eva Quadbeck und Kristina Dunz