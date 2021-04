Potsdam

In der Brandenburger Eindämmungsverordnung, die bis zum 25. April gilt, wird von grundsätzlichen Ausgangsbeschränkungen abgesehen. Das soll sich nun ändern. Noch bevor die bundeseinheitliche Notbremse in Kraft tritt, will Brandenburg die Corona-Regeln am 17. April noch einmal verschärfen.

Das Kabinett will in einer Sondersitzung unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Corona-Hotspots beschließen. Bereits ab kommendem Montag soll, so der Plan, in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zwischen 22 und 5 Uhr der Aufenthalt im Freien nur noch bei triftigem Grund gestattet sein.

Bei Bundes-Notbremse Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr

Die Bundesregierung einigte sich bereits am 13. April auf eine bundesweite Notbremsen-Regel, die dann inkrafttritt, wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Das Gesetz muss noch von Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden.

Laut Kabinettsbeschluss soll daher in den Regionen, in denen die neue Bundes-Notbremse greift, eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr inkrafttreten.

Ausnahmen sind die „Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum“ wie etwa gesundheitliche Notfälle bei Mensch und Tier oder dringende medizinische Behandlungen. Ausgenommen sind in der Regel auch die Ausübung eines Berufs oder Mandats und die journalistische Berichterstattung. Das Gleiche gilt für die Wahrnehmung von Sorge- oder Umgangsrecht, die unaufschiebbare Betreuung Unterstützungsbedürftiger oder Minderjähriger oder die Begleitung Sterbender, Versorgung von Tieren oder „ähnlich gewichtige und unabweisbare Gründe“.

Von MAZonline