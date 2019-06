Die neue Ausreisesammelstelle für abgelehnte Asylbewerber soll im Juli am Flughafen in Schönefeld eröffnet werden. Zugleich sollen besondere Härten für Betroffene vermieden werden und auf Abschiebungen während der Nacht, aus Krankenhäusern sowie während der Schule oder Ausbildung verzichtet werden. Das sieht eine Verständigung in der rot-roten Koalition vor.