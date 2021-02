Potsdam

Noch vor der nächsten Bund-Länder-Runde bereitet Brandenburg erste Lockerungen vor. Das Kabinett will am Dienstagnachmittag über wirtschaftliche Perspektiven insbesondere für den Handel sprechen. Auch konkrete Beschlüsse werden erwartet. So sollen am 1. März, zeitgleich mit den Friseuren, die Garten- und Pflanzenmärkte in Brandenburg öffnen.

„Die Erwartungen der Bürger an die Landesregierung (…) sind groß“, zitiert die „BZ“ aus einem Schreiben von Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) an ihre Kabinettskollegen. „Trotz der unverändert dynamischen Infektionslage muss eine Öffnungsperspektive für wichtige Wirtschafts- und Lebensbereiche vorgelegt werden.“

Geschäfte könnten im März öffnen

Dabei geht sie auch auf das mögliche Risiko durch Mutationen ein: „Die Antwort auf die Verbreitung der Virusmutationen kann nicht allein die Verlängerung aller Lockdown-Maßnahmen sein“, so Schneider laut „BZ“.

Folgende Lockerungen werden im Kabinett neben der Öffnung der Gartenmärkte diskutiert:

Treffen von fünf Personen aus zwei Haushalten

Öffnung des Einzelhandels unter Wahrung von Hygienekonzepten und Zugangsbeschränkungen

Öffnung von Museen, Galerien, Planetarien und Bibliotheken

Öffnung von Gedenkstätten und anderen Freilufteinrichtungen

Sport von festen Gruppen unter freiem Himmel soll wieder erlaubt sein

Jugendarbeit für Kinder unter 14 Jahren soll ermöglicht werden

Öffnung von Freizeitangeboten unter freiem Himmel wie etwa Kletterparks

Das rot-schwarz-grüne Kabinett tagt am Dienstagnachmittag und will über die Vorschläge diskutieren. Es wäre eine Abkehr von der Verabredung der Bund-Länder-Runde von Anfang Februar, wonach weitere Lockerungsschritte an eine Inzidenz von 35 gekoppelt sein sollen.

Staatskanzleichefin Schneider schreibt hierzu: „Für die Bewertung der Infektionslage ist nicht allein der Inzidenzwert maßgebend.“ Ebenso zu berücksichtigen seien die Belastung des Gesundheitswesens, die Entwicklung der Reproduktionszahl (R-Wert), der Impffortschritt sowie die Umsetzung von Testkonzepten.

Von Torsten Gellner