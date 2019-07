Potsdam

Es ist so spannend wie nie zuvor: Am 1. September wird der Brandenburger Landtag neu gewählt, und anders als bei den bisherigen Landtagswahlen ist völlig offen, wie die nächste Regierung aussehen könnte – und wer sie anführt.

In jüngsten Umfragen liegen die Parteien dicht beieinander. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bläst der Wind ins Gesicht, die AfD könnte erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft werden, hat aber keinen potenziellen Koalitionspartner. Für eine Zweier-Koalition wird es voraussichtlich keine Mehrheit geben. Kommt es in Brandenburg zu einer Minderheitenregierung?

Die MAZ fühlt bei einem öffentlichen Wahlforum den sieben Spitzenkandidaten der Parteien, die eine Chance auf den Einzug in den nächsten Landtag haben, auf den Zahn: Wofür stehen Dietmar Woidke ( SPD), Ingo Senftleben ( CDU), Andreas Kalbitz ( AfD), Kathrin Dannenberg (Linke), Ursula Nonnemacher (Grüne), Hans-Peter Goetz ( FDP) und Peter Vida (Freie Wähler)? Mit welchen Konzepten wollen sie die Wähler überzeugen? Und wer will mit wem koalieren?

Für MAZ-Abonnenten ist der Eintritt frei

Sie haben die Möglichkeit, bei dem Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten dabei zu sein. Der MAZ-Talk findet am 12. August um 18 Uhr im Potsdam-Museum, Am Alten Markt 9, statt.

Der Eintritt ist für MAZ-Abonnenten sowie eine Begleitperson bei Vorlage der Abo-Plus-Karte an der Kasse frei. Für Nicht-Abonnenten beträgt der Eintritt drei Euro pro Person. Bitte melden Sie sich hier an oder rufen Sie an unter: 0331/2840-294

Reden Sie mit!

Sie haben die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten einzureichen: Was wollten Sie schon immer von den Spitzenpolitikern wissen? Wozu sollen die Kandidaten Ihrer Meinung nach Farbe bekennen? Senden Sie Ihre persönliche Frage an chefredaktion@maz-online.de, Betreff: Wahl.

