Kritisch betrachtet Holger Jonas seinen Roggen. Dunkelgrüner könnte er sein und nicht so schlapp. Der Bio-Landwirt aus Gräbendorf (Dahme-Spreewald) hofft auf Regen, den die trockenen Felder dringend nötig hätten. Den Roggen hat er bereits im vergangenen September ausgesät. Das Wintergetreide bleibt über den Jahreswechsel im Boden und kann im Sommer geerntet werden.

Ein paar hundert Kilometer weiter östlich in der Ukraine wächst derzeit ebenfalls Wintergetreide auf den Feldern. Ob es dieses Jahr geerntet werden kann, ist noch unklar. Die Ukraine gilt als die „Kornkammer Europa”, sie gehört mit 70 Millionen Tonnen zu den größten Getreideexporteuren der Welt.

Doch seit Kriegsbeginn herrscht weitgehend Stillstand. Hinzu kommt, dass viele Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, vor den Kämpfen geflohen sind. Auch Bauer Jonas beschäftigt die Situation dort. „Es geht nicht nur um den Winterweizen. Die nächsten Tage werden auch darüber entscheiden, ob die ukrainischen Bauern ihr Sommergetreide aussäen können.“

Der Ukraine-Krieg und die Landwirtschaft: Können Brandenburgs Bauern mehr Getreide anbauen?

Die fehlende Ernte hätte fatale Folgen. Die Türkei, Ägypten, Bangladesch und Iran importieren mehr als 60 Prozent ihres Getreides aus Russland und der Ukraine. Auch Libanon, Tunesien, Jemen, Libyen und Pakistan sind davon abhängig. Laut der UN-Ernährungsorganisation FAO droht ein sprunghafter Anstieg der Zahl der hungernden Menschen. Nicht nur das Getreide ist knapp, auch Mais und Speiseöle.

Aber können nicht Bauern wie Holger Jonas einspringen und einfach mehr Getreide oder Sonnenblumen anbauen? Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) hat auf die Kriegsauswirkungen reagiert: Die Landwirte sollen dieses Jahr auf den ökologischen Vorrangflächen, die eigentlich dem Umweltschutz dienen sollen, Tierfutter anbauen dürfen. Für die Brandenburger Bauern komme diese Entscheidung zu spät, kritisiert der Landesbauernverband Brandenburg (LBV). Bis der Bundesrat über den Vorschlag entscheiden soll, sei es für die Aussaat vieler Kulturen zu spät.

Ökologische Vorrangflächen, die er bewirtschaften könnte, hat Bio-Landwirt Jonas nicht. Er hält an seinem Anbauplan fest. Kommende Woche will er den Sommerroggen aussäen, das Saatgut steht schon in der Scheune. Könnte er anstatt Roggen nicht auch Sonnenblumen anbauen? Jonas schüttelt den Kopf. „Das ist mir zu viel Risiko. Da braucht man auch eine gewisse Erfahrung, damit sich das lohnt.“ Jonas ist sich sicher, dass die meisten Landwirte ähnlich denken und der Großteil von ihnen an ihrem Anbauplan festhalten werden.

Auswirkungen des Ukraine-Krieges für die Landwirtschaft: Preise für Pflanzenschutz und Düngemittel sind explodiert

Die Preise für Getreide und Lebensmittel waren schon vorher auf Rekordstand, doch der Krieg wird sie wohl noch viel weiter nach oben treiben. Der Weizenpreis ist bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen. Verdienen die Bauern also indirekt am Krieg in der Ukraine?

240 Euro pro Tonne hat Holger Jonas im vergangenen Jahr für seinen Roggen bekommen. Würde er jetzt verkaufen, wären es fast doppelt so viel. „Dafür sind aber auch meine Produktionskosten gestiegen, weil der Diesel doppelt so teuer ist.“ Als Bio-Betrieb verwendet Jonas keine Pflanzenschutzmittel, er entfernt das Unkraut, oder wie er sagt „die Beikräuter“, mechanisch.

Bis zu dreimal muss er bis zur Ernte das gesamte Feld bearbeiten. Dabei verbraucht er im Schnitt mehr Sprit als seine konventionellen Kollegen. „Dafür kommen bei meinen konventionellen Kollegen die Ausgaben für Pflanzenschutz und Düngemittel noch hinzu. Da sind die Preise explodiert“, sagt Jonas.

Ansgar und Gabriele Stockhoff betreiben eine Bullenaufzucht und Ackerbau. Sie spüren die Auswirkungen des Ukraine-Krieges vor allem beim Kauf von Düngemittel, Saatgut und Kraftfutter. Quelle: Lena Köpsell

Die hohen Preise für Futter spüren auch die Stockhoffs. Gabriele und Ansgar Stockhoff führen mit ihren beiden Söhnen Constantin und Godehard in Fredersdorf eine konventionelle Bullenmast mit rund 400 Rindern. Die fressen hauptsächlich Grassilage, Mais und Getreide aus eigenem Anbau, 25 Prozent des Futters müssen Stockhoffs dazukaufen. Vor allem Rapsschrot.

Vor dem Krieg kostete eine Tonne 300 Euro, jetzt liegt sie bei 1000 Euro – wenn sie denn zu bekommen ist. Fünf Händler hat Ansgar Stockhoff vor zwei Wochen abtelefoniert – ohne Erfolg. Jetzt bekommen die Bullen Milchleistungsfutter, das hat auch einen hohen Eiweißgehalt.

Folgen des Ukraine-Krieges für Brandenburger Konsumenten spürbar: Zehn Euro für ein Laib Brot?

Auch Düngemittel ist fast nicht mehr aufzutreiben, und wenn, dann ist es teuer: 220 Euro hat Gabriele Stockhoff vorher für eine Tonne bezahlt, jetzt liegt sie bei 800 Euro. Für Stockhoffs heißt das: Die 400 Hektar Grünflächen, auf denen das Futter für ihre Rinder wächst, müssen dieses Frühjahr ohne zusätzlichen Dünger auskommen. Ihre Ackerflächen können sie mit dem Bullenmist düngen, aber auch der reicht nicht aus. „Dass der Ertrag dieses Jahr weniger wird als sonst, ist damit jetzt schon klar“, sagt Ansgar Stockhoff. Von dem fehlenden Regen will er gar nicht erst anfangen.

Die beiden Landwirte aus Niedersachsen, die den Betrieb in Fredersdorf vor fünf Jahren übernommen haben, beobachten die steigenden Preise seit Jahren mit Sorge. „Die wirkliche Krise steht uns noch bevor”, glaubt Gabriele Stockhoff. Ihr Mann nickt: „Der Effekt der ausgefallenen Ernte aus der Ukraine kommt ja erst noch.“ Es werde bald nicht nur an Getreide und Speiseöl fehlen, sondern auch Saatgut für Mais und Weizen, das viel in der Ukraine produziert wird. Aldi und Lidl haben bereits mit Preiserhöhungen reagiert, weitere Supermärkte könnten folgen.

„Wir Landwirte werden von den hohen Erlösen nicht viel haben, sondern nur noch mehr Kapital vorstrecken müssen“, sagt Gabriele Stockhoff. Sie ist sich sicher, dass viele Betriebe aufgeben werden, weil ihre Rücklagen nicht reichen. Vor allem in der Tierproduktion muss man anfangs viel investieren: Bis Stockhoffs ihren Bullen zum Schlachter fahren, müssen sie die Tiere erstmal 18 Monate durchfüttern. Sie vermuten, dass sich das Preisniveau weiter anpassen wird. „Am Ende werden die Verbraucher mehr zahlen müssen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann kostet ein Laib Brot zehn Euro“, schätzt Gabriele Stockhoff.

Ab 2023 sollen Bauern vier Prozent ihrer Flächen stilllegen

So ähnlich sieht das auch der Bio-Landwirt Holger Jonas. Er glaubt, dass eher die Händler von den gestiegenen Preisen profitieren werden, die tausende Tonnen Getreide einlagern und dann damit spekulieren. Theoretisch könnten auch die Bauern jetzt spekulieren und die Ernte so lange lagern, bis der Preis noch weiter steigt. „Dazu braucht man aber erstmal die nötigen Lagerkapazitäten. Und dann ist da noch die Gefahr, dass der Kornkäfer die Ernte entdeckt“, sagt Jonas.

Für Gabriele Stockhoff offenbart Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht nur die globalen Abhängigkeiten, sondern auch, wie fragil der Wohlstand in Deutschland ist. „Der Putin hält uns allen den Spiegel vor“, sagt Gabriele Stockhoff. Umso zynischer findet sie es, dass die Europäische Union bisher weiter daran festhalte, die landwirtschaftliche Produktion herunterzufahren. Im kommenden Jahr soll jeder europäische Landwirt vier Prozent seiner Ackerflächen stilllegen.

Für die Stockhoffs ist die Entscheidung völlig unverständlich. „Wenn wir hier weniger anbauen, verhungern auf der anderen Seite der Welt Menschen“, sagt Ansgar Stockhoff. Seine Frau nickt, sie sieht die Bauern im Westen in der Verantwortung: „Wir haben das große Glück, dass wir in diesem Teil der Erde geboren wurden. Wie können wir es uns anmaßen, diese Ressource, diesen Ackerboden, nicht bestmöglich zu bestellen, um so viele Erträge wie möglich zu erwirtschaften?“

Landwirtschaft in Brandenburg: Das meiste Getreide landet im Futtertrog

Der Brandenburger Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) ist anderer Meinung. „Mit einer Intensivierung der Landwirtschaft in Deutschland sind die Probleme der globalen Ernährung nicht zu lösen“, sagte er. Fast 60 Prozent des hierzulande erzeugten Getreides würden im Futtertrog landen. Und es sei offenkundig, dass mit Schweinefleisch aus Deutschland kein Beitrag zur Ernährungssicherheit in Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel leisten zu sei.

„Das reden sich manche schön, dass wir hier die Welt ernähren. Ich glaube nicht, dass, wenn hier etwas schiefläuft oder weniger angebaut wird, in Marokko oder Jemen die Menschen verhungern“, glaubt auch Holger Jonas. Als Öko-Landwirt fällt seine Ernte geringer aus, als die seiner konventionellen Kollegen – fast die Hälfte weniger holt er vom Feld. Er werde sein Öko-Zertifikat trotzdem nicht an den Nagel hängen und anfangen, seine Felder zu spritzen. Man müsse sich viel mehr dafür einsetzen, dass die Landwirtschaft in diesen Regionen wieder „auf die Füße komme“. Er habe aber das Gefühl, dass das häufig gar nicht gewollt sei: “Es gibt eben Menschen, die an den Abhängigkeiten ganz gut verdienen.”

Von Lena Köpsell