Potsdam

In Brandenburg gibt es in der rot-schwarz-grünen Koalition einen Dissens über strengere Corona-Regeln für die Gastronomie. Die CDU äußerte sich zu Plänen skeptisch, nur noch Geboosterte oder doppelt Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test Zutritt in Restaurants, Kneipen oder Cafés (2G Plus) zu gestatten. „Wir hinterfragen diese Regel und haben damit Bauchschmerzen“, sagte Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag nach der Sitzung der Fraktion.

Viele Gastronomen würden durch eine solche verschärfte Regelung in Existenznöte geraten. Nachdem das Weihnachtsgeschäft bereits ausgefallen sei, würden sich viele Gastronomen nun fragen, ob eine weitere Öffnung überhaupt wirtschaftlich noch sinnvoll sei, betonte Redmann.

Das Kabinett will eine Entscheidung in einer Woche treffen.

Sondersitzung des Kabinetts?

SPD und Grüne indes sind für eine 2G-Plus-Regel in der Gastronomie. SPD-Fraktionschef Daniel Keller brachte eine Sondersitzung des Kabinetts ins Gespräch, um die Regelungen schon vor Dienstag zu beschließen.

Damit ist offen, ob Brandenburg die Vereinbarungen des Bund-Länder-Gipfels vom vergangenen Freitag umsetzt. In Berlin soll es die 2G-Plus-Regel geben, wie am Dienstag bekannt wurde. Bisher galt in der Hauptstadt die 2G-Regel, nach der Gäste geimpft oder genesen sein mussten. Sachsen-Anhalt hingegen lehnt 2G Plus ab.

Hintergrund für die erneute Verschärfung ist die Ausbreitung der besonders ansteckenden Virus-Variante Omikron und die erhebliche Zunahme bei den Infektionszahlen.

Von Igor Göldner