Brandenburg will Behandlung für Long-Covid-Patienten ausbauen

Atembeschwerden, Kopfschmerzen oder der Verlust des Geruch- und Geschmacksinns. Das alles können Anzeichen für eine Long-Covid-Erkrankung sein. Um Ärzte in Zukunft besser für dieses Krankheitsbild zu sensibilisieren und Patienten schneller eine Behandlung zukommen zu lassen, hat das Brandenburger Gesundheitsministerium am Mittwoch eine Online-Informationsplattform vorgestellt, auf der neben einer Auflistung von möglichen Symptomen auch eine Reihe von Reha-Angeboten in Brandenburg zu finden sind.

Nonnemacher: Bedarf an Reha-Plätzen wird zunehmen

„Unser Ziel ist es jetzt, unter dem Dach ‚Reha-Land-Brandenburg‘ ein Netzwerk zu bilden, in dem Behandlungs- und Rehabilitationskonzepte gemeinsam weiterentwickelt werden“, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Oft wüssten Betroffene gar nicht, dass sie eine Reha-Leistung in Anspruch nehmen könnten. Daher sei auch unklar, wie viele Patienten in Brandenburg von Long-Covid betroffen sind, betonte die Ministerin. Auch der Bedarf an Reha-Plätzen sei bisher nicht vollständig abzuschätzen. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage steigen wird und die Angebote deutlich ausgebaut werden müssen.“

Eine Einschätzung, die auch Oberärztin Annette Twietmeyer von der Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld in Kremmen (Oberhavel) teilt. 33 Betten seien momentan für Long-Covid-Patienten in ihrer Klinik besetzt, sagte Twietmeyer. „Der Bedarf liegt aber höher.“

In Brandenburg wurden bisher rund 118.000 Corona-Infektionen (Stand 13. Oktober) gemeldet. Etwa 111.000 gelten als Genesen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation seien etwa zehn Prozent der erwachsenen Covid-19 Erkrankten von Langzeitfolgen betroffen, sagte Nonnemacher. Das wären in Brandenburg mehr als 11.000 Menschen. „Die Datenlage ist aber noch nicht ausreichend und muss dringend verbessert werden“, betonte die Ministerin.

Datenlage zu Long-Covid ist nach wie vor dünn

Noch sei nicht abschließend geklärt, warum manche Menschen an Spätfolgen litten und andere nicht, sagte auch Oberärztin Tiwetmeyer. „Zu uns kommen Menschen im Alter zwischen 18 und 92 Jahren.“ Nicht alle hätten einen schweren Verlauf hinter sich. „Wir behandeln auch Menschen mit milden Verläufen.“ Die Symptome der Patienten seien dabei sehr unterschiedlich. „Manche haben ihren Geruchssinn verloren, andere müssen ganz neu das Atmen lernen.“ Viele Patenten hätten mit massiven Konzentrationsproblemen zu kämpfen.

Neben ärztlicher Betreuung biete ihre Klinik eine psychologische Betreuung für die Patienten, sagte Tiwetmeyer. „Viele haben Nahtoderfahrungen gemacht.“ Manche Patienten hätten Schwierigkeiten, sich in ihr neues Leben einzufinden. „Vieles ist mühsamer.“ Doch nicht in allen Fällen seien die Beschwerden so gravierend, dass eine Reha notwendig sei, betonte die Oberärztin, abschließend könne das aber nur ein Arzt beurteilen.

Viele Covid-Patienten kommen aus dem medizinischen Bereich

Die neue Internetplattform richte sich daher vor allem an niedergelassene Ärzte in Brandenburg, aber auch an Covid-Patienten, sagte die zuständige Referatsleiterin im Ministerium, Joleen Gruhn. „Wir haben momentan noch einen Gap in den Klinken“, sagte Gruhn. „Viele Patienten kommen noch nicht in die Reha.“ Daher sei Aufklärung dringend nötig.

„Die Deutsche Rentenversicherung hat uns signalisiert, dass sie großes Interesse hat, dass mehr Menschen mit Covid-Langzeitfolgen Anträge für eine Reha stellen.“ Denn die Covid-Langzeitfolgen könnten zu Einschränkungen im privaten und beruflichen Alltag führen, sagte Gruhn. Unter den Betroffenen seien unter anderen auch zahlreiche Beschäftigte aus Gesundheitsberufen.

Der Chefarzt des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin in Potsdam, Manuel Anhold, schätzte, dass etwa ein Drittel der 150 Klinik-Mitarbeiter eine Corona-Infektion durchgemacht hätten. Davon seien drei bis vier von Langzeitfolgen betroffen.

Von Gesa Steeger