Potsdam

Brandenburg plant derzeit keine Wiederöffnung von Impfzentren. „Wir sehen dafür keine Notwendigkeit, sondern setzen auf ambulante und mobile Impfstrukturen“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Montag in Potsdam auf Anfrage des Evangelischen Pressedienste (epd). Das Problem sei nicht die Organisation von Impfungen, sondern dass sich immer weniger Menschen impfen ließen, fügte er hinzu.

Angesichts weiter stark steigender Corona-Zahlen hatte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bundesländer aufgefordert, ihre Impfzentren wieder zu öffnen.

Spahn forderte Länder zur Öffnung der Impfzentren auf

Der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) sagte er: „Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Stand-By bereithalten, nun wieder startbereit machen.“ Spahn riet dazu, in einem ersten Schritt alle Über-60-Jährigen schriftlich zu einer Auffrischungsimpfung einzuladen.

Brandenburgs Ministeriumssprecher Hesse verwies dagegen darauf, dass es im Juni im gesamten Bundesland noch 190.000 Corona-Impfungen pro Woche gab, in der vergangenen Woche seien es nur noch 25.600 gewesen. Habe es zum Start der Impfkampagne noch einen Mangel an Impfstoffen und eine starke Priorisierung gegeben, könnten jetzt wie bei anderen Schutzimpfungen auch die niedergelassene Ärztinnen und Ärzte diese Aufgabe übernehmen. Impfstoffe stünden ausreichend bereit. Auch seien weiterhin mobile Impfteams in der Verantwortung der Landkreise und kreisfreie Städte im Einsatz.

Von RND/epd