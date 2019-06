Brandenburg Nach dem Kohle-Ausstieg - Brandenburg gründet eigene Entwicklungsgesellschaft für die Lausitz Nach dem Vorbild von Sachsen nimmt die rot-rote Landesregierung kurz vor der Landtagswahl die Lausitz in den Fokus und will dort eine neue Landesgesellschaft installieren, die den Strukturwandel zentral steuern soll. Allerdings gibt es bereits ähnliche Strukturen vor Ort.

Der Gräbendorfer See in der Lausitz, wo einst ein Tagebau war, ist der ersten See, der im September 2018 aus der Bergaufsicht entlassen wurde und nun touristisch ausgebaut wird. Quelle: Patrick Pleul