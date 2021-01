Potsdam

Brandenburg will nach dem schleppenden Start das Tempo beim Impfen erhöhen und Konsequenzen aus den Pannen bei der Terminvergabe ziehen. Geplant ist, die Zahl der landesweit jetzt 11 Impfzentren zu erhöhen, um Bürger auch in den ländlichen Räumen das Impfen zu erleichtern.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte am Mittwoch an, dass es künftig in allen 14 Landkreisen Impfzentren geben soll – möglicherweise in Regie der Kommunen. Impfzentren sind zunächst in den vier kreisfreien Städten sowie in sieben Kreisen geplant. Drei Zentren impfen bereits ( Potsdam, Cottbus, Schönefeld), die anderen folgen schrittweise bis 3. Februar. Weil die Wege zum nächsten Impfzentrum oft weit sind, wie in der Prignitz oder im Havelland, gibt es vor Ort zunehmend Unmut.

Anzeige

40 Prozent des Personals an Krankenhäusern nicht einsatzbereit

Allerdings will die Ministerin ihre Pläne zunächst mit den Landkreisen besprechen und bat um Geduld: „Das wird noch etwas dauern“, sagte sie bei einer Sitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags. Geprüft werden soll auch, ob auch Krankenhäuser oder Reha-Kliniken zu Impfzentren werden könnten. Dazu werde ein Modellprojekt entwickelt.

Die Ministerin fügte hinzu, dass sie sich momentan scheue, die stark belasteten Krankenhäuser flächendeckend in die Impfstrategie mit einzubinden. Etwa 40 Prozent des Personals in den Krankenhäusern sei wegen eigener Erkrankung oder Quarantäne derzeit nicht einsatzbereit, teilte sie mit.

Verbessert werden sollen auch die Transportmöglichkeiten von Menschen in Impfzentren, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Dafür soll es Lösungen gemeinsam mit den Kommunen geben, sagte sie. Um das Terminchaos zu beseitigen – am 4. und 5. Januar brach zum Start die Hotline für Impf-Termine zusammen – soll es in Brandenburg zusätzlich die Möglichkeit von Online-Buchungen geben. Das solle aber erst erfolgen, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht.

Nadelöhr der Strategie sind die geringen Impfdosen, die der Bund nach einer festgelegten Länder-Zuteilung zur Verfügung stellt. Bis Mitte Februar wird es Impfdosen für 84.000 Menschen geben. 280.000 Personen, darunter knapp 200.000 über 80-Jährige, gehören aber zur festgelegten Stufe 1 beim Impfen. Nonnemacher räumt ein: „Wir können momentan nicht alle über 80-Jährigen impfen.“

Priorität haben die stationären Pflegeeinrichtungen

Priorität beim Impfen haben die stationären Pflegeeinrichtungen, bekräftigte die Ministerin. Daran dürfe es keine Abstriche geben. Entschieden sprach sie sich gegen Ausnahmen dieser Priorisierungen aus. Ziel sei es, allen rund 25.000 Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioren- und Altenpflegeheimen bis Mitte Februar ein Impfangebot zu unterbreiten. „Das ist sehr anspruchsvoll.“ Brandenburg lag bei den Impfungen pro 1000 Einwohner am Mittwoch mit 6,0 bundesweit auf dem drittletzten Platz.

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) forderte mehr Impfstoff vom Bund. Vorstandschef Peter Noack räumte einen problematischen Start bei der Terminvergabe für Impfzentren über die Rufnummer 116 117 ein, sieht aber Fortschritte. Am ersten Tag hätten rund 23 000 Menschen die Hotline angerufen, aber weniger als zehn Prozent der Anrufer seien durchgekommen. „Jetzt hat es sich eingependelt auf rund 3500 bis 3700 eingehende Anrufe pro Tag - und da haben wir eine Annahmequote von 85 bis 90 Prozent.“

Der Hausärztliche Qualitätszirkel Potsdam warb dafür, dass Hausärzte die Impfzentren entlasten. Zugleich wird das Argument der Kassenärztlichen Vereinigung zurückgewiesen, dass Lagerung und Transport der Impfstoffe dagegen sprächen. „Die Ärzte haben eine wunderbare Logistik, ihre Praxen und Abläufe zu organisieren, die Patienten kennen uns, vertrauen uns und würden nebenbei rasch geimpft und aufgeklärt werden können“, so die Mediziner.

Testpflicht für Reiserückkehrer

Im Hinblick auf die sehr infektiöse englische Coronavirus-Variante hat Brandenburg eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland eingeführt. Sie ergänzt die zehntägige Quarantäne, die Reiserückkehrer weiterhin nach ihrer Ankunft in Deutschland einhalten müssen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Berufspendler oder den Besuch von engen Familienangehörigen.

Der nach Brandenburg gelieferte Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna – zunächst 2400 Dosen – kann trotz anfänglicher Befürchtung von Kühlproblemen verwendet werden. Der Impfstoff wurde am Dienstag an Berlin und Brandenburg vom zentralen Depot des Bundes geliefert. Brandenburg erhält bis Ende Februar weitere 30.000 Moderna-Impfdosen in 25 Boxen.

Von Igor Göldner