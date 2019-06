In Brandenburg werden die Kommunen am Ausbau der Windkraft finanziell beteiligt. Im Landtag verständigten sich die rot-rote Koalition und die oppositionelle CDU überraschend auf ein gemeinsames Gesetz. Betreiber müssen für jedes neue Windrad 10.000 Euro an die Gemeinde zahlen. Die Grünen aber haben Zweifel.