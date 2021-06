Brandenburg will Zukunftszentrum für die Deutsche Einheit nach Frankfurt (Oder) holen

Potsdam

Das Land Brandenburg will das geplante „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ nach Frankfurt (Oder) holen. Die Bewerbung der Stadt an der polnischen Grenze werde von der Landesregierung „aus voller Überzeugung und aus vollem Herzen“ unterstützt, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag in Potsdam.

Das Zentrum ist ein Projekt des Bundes, das dieser auch voll finanziert. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe hatte am Mittwoch die Ausschreibung für den Standortwettbewerb vorgestellt. Es geht um den Neubau eines wissenschaftlichen Zentrums mit einem Investitionsvolumen in Höhe von bis zu 220 Millionen Euro, das zugleich Kulturzentrum sowie Dialog- und Begegnungsstätte sein soll. Das Haus, das bis 2017 fertiggestellt werden soll, soll Transformationserfahrungen und ostdeutsche Lebensleistungen dokumentieren, erforschen und würdigen.

Wilke: Aus Erfahrungen in Ostdeutschland lernen

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), hob hervor, dass seine Stadt alle Voraussetzungen für ein solches Zentrum erfülle. Sie sei der „ideale Ort“, die Stadt könne auf eine sehr reiche, aber auch schmerzhafte Geschichte zurückblicken. Es gehe darum, aus den Erfahrungen in Ostdeutschland zu lernen und die Lebensleistungen der Menschen nutzbar machen – auch für künftige Transformationsprozesse in Deutschland und Europa. Wilke nannte die Digitalisierung und den Klimawandel.

Auch der Bürgermeister von Slubice, Mariusz Olejniczak, sagte der Bewerbung volle Unterstützung zu.

Von Igor Göldner