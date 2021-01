Potsdam

Wegen Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen müssen die Corona-Impfungen in den Brandenburger Krankenhäusern und Impfzentren deutlich gedrosselt werden. Daher können über die Hotline 116117 vorerst keine neuen Termine für die Impfzentren vereinbart werden, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Montag erklärte. Bereits vereinbarte Impfungen in den Zentren könnten vorerst jedoch durchgeführt werden. Dazu sollen wie geplant in dieser Woche neben den bereits bestehenden Zentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld ( Dahme-Spreewald) weitere Impfzentren in Elsterwerda ( Elbe-Elster) und Frankfurt (Oder) eröffnen.

Terminvergabe über 116 117 vorerst ausgesetzt

„Alles hängt davon ab, wie viel Impfstoff in den kommenden Wochen verlässlich geliefert werden kann“, betonte Hesse. Die Hersteller Biontech und Pfizer hatten erklärt, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommen könne. Brandenburg erwarte eine Lieferung von 19 500 Impfdosen nun am Dienstag, sagte der Sprecher. Sie war eigentlich für Montag erwartet worden. Wie es mit den geplanten wöchentlichen Lieferungen derselben Menge weitergehe, sei derzeit aber ungewiss.

Am Nachmittag würden dazu Informationen bei einer Schaltkonferenz mit dem Bundesgesundheitsministerium erwartet, sagte Hesse. „Vordringlich sind jetzt belastbare Zahlen zu Art und Höhe der Lieferausfälle durch Impfstoffhersteller und Bundesgesundheitsministerium.“

Zweitimpfung ist abgesichert

Da für den vollständigen Schutz zwei Impfungen notwendig sind, seien aber sämtliche Zweitimpfungen abgesichert, betonte Hesse. Auch die Impfungen in den Pflegeheimen sollen ungebremst fortgeführt werden. „Die Impfungen von Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen haben weiterhin die höchste Priorität, da diese Personen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus haben“, sagte Hesse.

Die Kassenärztliche Vereinigung hält nach eigenen Angaben trotz der Unwägbarkeiten am Aufbau der Impfzentren fest. Am Dienstag geht in Elsterwerda im Corona-Hotspot Elbe-Elster an den Start, wie KVBB-Sprecher Christian Wehry bestätigte. Am Mittwoch folgt das Impfzentrum in Frankfurt (Oder). Wie viele Menschen dort geimpft werden können, hänge von den künftigen Lieferungen ab, sagte er. „Wir müssen im Moment ein Stück weit auf Sicht fahren“, sagte er.

Hausärzte wollen selber impfen

Der Ärzteverband Hartmannbund Brandenburg forderte die Landesregierung auf, Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen zu ermöglichen. „Anstatt Ärzte aus ihren Praxen abzuziehen, um sie in Impfzentren einzusetzen, sollten sie dort belassen werden, wo sie impfen und in der Regelversorgung arbeiten können“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands, Hanjo Pohle, am Montag. Impfungen seien ohnehin Teil des Praxisalltags, meinte er. Auch wenn sich nur ein Drittel der etwa 1600 Hausärzte beteiligten, wären bei 100 Impfungen pro Woche in jeder Praxis rund 50 000 Bürger binnen einer Woche geimpft, rechnete Pohle vor.

Für diese Lösung spräche weiter, dass die Bürger keine Fahrten zum Impfzentrum mit vermehrten Sozialkontakten quer durch den Landkreis unternehmen müssten. Es gebe dann auch keine überlastete Hotlines und auch keinen Impftourismus, erklärte der Landesvorsitzende.

Problem: Lagerung und Empfindlichkeit

Das größte Hindernis dafür ist aber, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe nicht so leicht zu handhaben sind. Das Mittel von Biontech muss bei minus 70 Grad gekühlt werden; außerdem werden die Lager gesichert und bewacht. Der neue Impfstoff von Moderna reagiert empfindlich auf Stöße. Er muss daher mit großer Vorsicht transportiert werden. Deswegen zögern KVBB und Gesundheitsministerium derzeit noch bei der Frage, wann der Impfstoff über Hausärzte verimpft werden kann.

Laut Hartmannbund müsste in jedem Landkreis nur ein sicherer Ort eingerichtet werden, wo jede impfwillige Praxis jeweils montags den Impfstoff abholen könne. Anschließend könne der Impfstoff fünf Tage lang im Praxiskühlschrank gelagert werden, meinte Pohle. „Einfach, schnell und effektiv - das sollte die Devise sein.“

