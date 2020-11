Potsdam

Auch wenn Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) mit dem Thema Geothermie noch etwas zu fremdeln scheint – in der Landeshauptstadt Potsdam will man schon bald Nägel mit Köpfen machen. Bei der digitalen Fachtagung „Geothermische Energie und geologische Wärmespeicherung“ des Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam kündigte der Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), Eckard Veil, Bohrungen in Potsdam an. Die EWP hofft auf Beiträge der tiefen Geothermie zur städtischen Fernwärme – und damit auf eine Wärmeversorgung ganz ohne Treibhausgase. Bohren wolle man irgendwann an der Heinrich-Mann-Allee und beim Heizkraftwerk Süd.

Bohrungen bis 2000 Meter tief

Die Potsdamer Werke hatten schon seit Längerem insgesamt sieben mögliche Standorte für Tiefengeothermie-Anlagen in Potsdam identifiziert. Dort müsste nach Einschätzung der EWP bis zu 2000 Meter tief gebohrt werden, um die Hitze der Erde für die Energiegewinnung nutzen zu können. Die erste der nun angepeilten beiden Anlagen soll der Beheizung eines künftigen Wohngebietes in der Heinrich-Mann-Allee dienen, sagte Veil bei der digitalen Podiumsdiskussion. Dabei müsse sich die EWP natürlich vor allem um die Bedenken der Anwohner kümmern.

Die sind bei Geothermie oft nicht gering: Führen Bohrungen etwa zu Rissen in den Böden? Verursacht Geothermie gar Erdbeben? Natürlich spreche das Unternehmen die Bewohner Potsdam an, erklärt Veil, brauche aber auch die Unterstützung der Politik. „Wenn die Politik den Willen zum Ausdruck bringt, dass es notwendig und gut ist, dann ist die Angriffslust der Bürger eher reduziert“, sagt Veil. Die EWP setze in Potsdam ganz fest auf Geothermie, weil die Stadt bis 2050 klimaneutral werden wolle. „In Potsdam haben wir keine Alternative“, sagt Veil. Daher soll demnächst der Boden im Süden Potsdam seismisch für eine Vorprüfung gründlich gecheckt werden.

Auch er sieht die Notwendigkeit von Geothermie für das Land: Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Quelle: Rüdiger Böhme

Ein Feind der Geothermie ist der ausgebildete Ingenieur und Professor Jörg Steinbach gewiss nicht. Dennoch fremdelt Brandenburgs Wirtschaftsminister mit dieser Form der Energiegewinnung zumindest für sein eigenes Bundesland noch. Der Boden der Mark biete „nicht überall optimale Geothermiestrukturen“, sagt Steinbach bei der Abschlussdiskussion der digitalen GFZ-Veranstaltung. Und 2000 Euro pro Meter Probebohrung seien ja auch schon eine „sehr hohe Summe, die man in die Hand nehmen muss“, so Steinbach.

Ohne Geothermie keine Energiewende

Andererseits zeigt der Wasserstoff-Fan Steinbach grundsätzlich Sympathie für diese alternative Form der Energiegewinnung. Natürlich werde die Geothermie bei der Fernwärme in Brandenburg eine gewisse Rolle spielen müssen, meint er. Infrastruktur in Form alter Fernwärmeleitungen sei ja auch vorhanden. Ganz ohne Geothermie werde man in Brandenburg die Energiewende nicht schaffen. „Es wird ein Mix sein“, sagt er. „ Geothermie wird dazu gehören.“

Das ist Magdalena Scheck-Wenderoth, der Direktorin des Departments Geosysteme am GFZ, zu wenig. Sie outet sich als Geothermiefan. Kein Wunder: Ihr Institut hatte die Tagung als Werbeveranstaltung für diese Form der Energiegewinnung konzipiert. Scheck-Wenderoth und ihre Kollegen hoffen auf Steinbachs Unterstützung bei einer Geothermie-Wende in Brandenburg. „Die Geologie ist erst bekannt, wenn wir gebohrt haben“, sagt sie. Es brauche eine kritische Menge Bohrungen um das Risiko von Fehlinvestitionen einschätzen zu können.

Sieht die Chancen dieser Energiequelle auch für Brandenburg: GFZ-Sedimentexpertin Magdalena Scheck-Wenderoth. Quelle: GFZ

Scheck-Wenderoth erinnert außerdem an einen schönen Nebeneffekt der Geothermie. „Es gibt hochkonzentrierte Salzlösungen“, sagt sie. Die könnten als Rohstoff für eine mögliche Batterieproduktion in Brandenburg noch eine Rolle spielen. An wissenschaftlicher Expertise, die das Risiko von Fehlinvestitionen minimieren würde, werde es dank des GFZ nicht fehlen. „Die Erde ist heiß, wir sollten es nutzen“, so Scheck-Wenderoths Fazit.

Erfahrungen mit Geothermie gibt es in Brandenburg bisher nur in Form eines GFZ-Forschungsprojektes. 2001 und 2006 hat das GFZ bei Groß Schönebeck ( Barnim) 150 °C heiße wasserführende Schichten in Tiefen zwischen 3,9 und 4,4 Kilometern angebohrt. Bei der Forschungsanlage geht es um sichere Erkundung mögliche Reservoire, geeignete Technologien und die Entwicklung eines nachhaltigen Thermalwasserkreislaufes. Zumindest zeigt das fast 20 Jahre alte Forschungsprojekt, dass Geothermie auch für Brandenburg keine ausgeschlossene Energieform ist.

München als Vorbild

Dass es auch in der Praxis funktionieren kann, hat Christine Cröniger von den Münchner Stadtwerken bei der digitalen Veranstaltung gezeigt. Sie stellte die „Wärmestrategie 2040“ der Stadtwerke München vor. Die Stadtwerke haben mehr oder minder einfach losgebohrt. „Wir haben auch Lehrgeld gezahlt“, sagt Cröninger. Aber aus viel Erfahrung sei man klug geworden. „Mittlerweile betrieben wir fünf Geothermieanlagen und heizen damit auch täglich das Heizkraftwerk.“ Vertrauen bei der Bevölkerung entstehe, wenn man zeigen könne, dass es funktioniere. Cröninger hofft, dass noch mehr Anlagen im bayrischen Umland entstehen, das München per Fernwärme beliefern könnte.

Klaus Henschke, bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) zuständig für die Koordinierung der Energietechnik, ist am Ende ziemlich optimistisch, dass die Geothermie auch für Brandenburg eine „Riesenchance“ sein wird. Man sollte überlegen, wo in Brandenburg die geeigneten Orte für Probebohrungen seien. „Es gibt Risiken, aber auch große Potenziale“, so der Fachmann für Energietechnik bei der Wirtschaftsförderung. Ob das die Landesregierung genauso sieht, wird man erst Ostern 2021 erfahren. Dann will Steinbach den Energiestrategieplan seines Ministeriums vorlegen.

Von Rüdiger Braun