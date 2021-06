Potsdam

In Brandenburg ist am Freitag der Startschuss für eines der ambitioniertesten Vorhaben überhaupt gefallen: Bis 2045 will Brandenburg in allen Bereichen klimaneutral sein. Dazu will die Landesregierung einen Klimaschutzplan erstellen, der verbindliche Zwischenziele definiert. In genau einem Jahr soll dieser Plan vorliegen. Die Einhaltung der Zwischenziele soll alle zwei Jahre überprüft werden.

Grundlage für das Maßnahmenpaket soll ein wissenschaftliches Gutachten des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) sein das bis Februar 2022 vorliegen soll. Parallel dazu soll die Öffentlichkeit in einem Dialog- und Beratungsprozess eingebunden werden.

„Wir wollen in Zukunft klimaneutral arbeiten und leben“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) bei der virtuellen Auftaktveranstaltung zum Klimaplan am Freitag. Er versprach eine breite öffentliche Beteiligung bei diesem ehrgeizigen Projekt und wies damit die Befürchtungen von Umweltverbänden und Bewegungen wie Fridays for Future zurück. Sie hatten im Vorfeld gefordert, an der Erarbeitung des Klimaplans an zentraler Stelle einbezogen zu werden.

Verbindliche Einsparziele für alle Bereiche

Brandenburgs Klimaschutzplan soll verbindliche Einsparziele und Zeitschienen für alle Sektoren definieren, also für Energie, Verkehr, Wohnen und Arbeit. „Wir sind alle gefordert, und gemeinsam werden wir es erreichen“, sagte Vogel. „2045 ist ambitioniert, aber nicht utopisch.“ Nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dem am Donnerstag verabschiedeten Klimaschutzgesetz des Bundes sei der Rahmen nun klar vorgegeben, so Vogel.

Beim Ausbau der Windenergie will Brandenburg laut Vogel weiter am 2-Prozent-Ziel festhalten, also daran, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen reserviert sind. Eine Ausweitung sei trotz des höheren CO2-Einsparziels nicht geplant. Auch am Mindestabstand von Anlagen zu Siedlungen von 1000 Metern werde nicht gerüttelt, so Vogel.

Kohleausstieg bis 2030 gefordert

Auch Rainer Baake, Direktor der Stiftung Klimaneutralität, hält dieses Zwei-Prozent-Ziel für richtig. Allerdings müsse der Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich beschleunigt werden und dafür Planungs- und Genehmigungsprozesse vereinfacht werden. Wenn künftig auf fossile Energie beim Heizen oder im Verkehr verzichtet wird, steige der Strombedarf, erklärte er.

Baake drängte auf einen früheren Kohleausstieg deutlich vor 2038. „Wir müssen die Kohleverstromung 2030 beenden, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen“, sagte er. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte dies kürzlich erneut kategorisch ausgeschlossen.

Von Torsten Gellner