Woidke: „Die getroffenen Maßnahmen wirken“

Potsdam

Brandenburgs Landesregierung will trotz der Verschärfung von Ausgangsregelungen in Bayern und im Saarland vorerst keine allgemeine Ausgangssperre verhängen. „Ich kann das für die nächste Stunden und Tage ausschließen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Freitagnachmittag. Am Sonntag werde es eine Schaltkonferenz von Bund und Ländern geben. Dann werde man „über weitere Maßnahmen beraten“. In jedem Fall wollten Brandenburg und Berlin sich abstimmen, um einheitlich in der Corona-Epidemie zu handeln.

Bayern prescht vor

In Bayern ist das Verlassen der eigenen Wohnung ab Samstag zur noch mit triftigem Grund erlaubt –etwa für den Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche und Hilfe für andere. Sport und Bewegung an der frischen Luft sind nur allein erlaubt oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Eine ähnliche Regelung plant auch das Saarland – der endgültige Beschluss sollte im Laufe des Freitags fallen.

Bund will generelle Ausgangssperre vorerst vermeiden

Eine bundesweite Ausgangssperre versucht die Bundesregierung dennoch weiter zu vermeiden. Regierungssprecher Steffen Seibert ermahnte die Bürger eindringlich, sich nicht mehr in Gruppen zu treffen. Man solle einfach nicht in einer Menschentraube im Park stehen oder eng gedrängt im Café sitzen. Andernfalls werde man möglicherweise zu weiteren Mitteln greifen.

Am Sonntagabend werde Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder eine „schonungslose Analyse“ vornehmen. Für mehrere Orte, darunter die Stadt Freiburg im Breisgau, gelten inzwischen zumindest Betretungsverbot für Gruppen an öffentlichen Orten.

265 Menschen in Brandenburg infiziert

In Brandenburg waren am Freitagabend 265 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Berlin starb erstmals ein Corona-Kranker. Es handelt sich laut Senat um einen 95 Jahre alten Mann mit schweren Grunderkrankungen. Deutschlandweit stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 18.600.

In Brandenburg hält Ministerpräsident Woidke angesichts eines Vorpreschens einzelner Kommunen in Richtung schärfer Ausgangsregeln – etwa der Landeshauptstadt Potsdam – unterschiedliche Lösungen für verschiedene Teile des Landes für möglich. „Ich kann das nicht ausschließen“, sagte der Ministerpräsident.

Woidke : „Menschen haben ihr Verhalten geändert“

Die drastischen Maßnahmen und Appelle der Politik zur Eindämmung des Corona-Virus zeigen nach Einschätzung des märkischen Regierungschefs Wirkung. „Für Brandenburg habe ich einen sehr guten Eindruck.“ Auf der Straße seien nur noch wenige Menschen zu sehen. „Die Menschen haben ihr Verhalten geändert, berichten mir Landräte und Oberbürgermeister“, so Woidke. „Wir sind ein starker Staat“, so Woidke. Dennoch „reichen restriktive Maßnahmen nicht aus“, die Menschen müssten in eigener Verantwortung ihre sozialen Kontakte einschränken.

Natürlich seien die Effekte von Schul- und Kitaschließungen, dem Verbot größerer Versammlungen und anderer Maßnahmen jetzt noch nicht an den Krankenzahlen absehbar. Damit sei erst nach Ende der Inkubationszeit des Coronavirus, also nach rund zwei Wochen zu rechnen. „Die Infektionszahlen werden weiter steigen, wir rechnen mit einer Dynamisierung“, so Woidke. Um rund ein Drittel steige derzeit die Zahl der mit Cvid-19 angesteckten Brandenburger pro Tag.

Gefährlicher Irrglaube der Jugend

Woidke richtete einen Appell speziell an junge Menschen. Etliche von ihnen seien überzeugt, die Viruserkrankung verlaufe bei jungen Leuten unkompliziert. Viele Fälle aus Italien zeigten, dass auch junge Menschen sehr schwer erkrankten.

Erleichtert zeigte sich der Regierungschef über die kürzer werdenden Staus an der polnischen Grenze. Zur Versorgung des Landes sei man „dringend darauf angewiesen, dass Lieferketten nicht abreißen – wir brauchen einen funktionierenden Fernverkehr“, so Woidke.

Die Mitte der Woche angelaufene Notbetreuung von Kindern aus Familien, in denen die Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten, sei „gut gelungen“. Sieben bis acht Prozent der Kinder befänden sich in solch einer Notbetreuung.

Land will Betrieben beistehen

Woidke versprach, die Landesregierung werde bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie „um jedes Unternehmen, jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen“, so wie man es auch in den 1990er-Jahren getan habe.

Bei einem Treffen mit den Vertretern der Ärzte- und Krankenhauslandschaft in Brandenburg äußerte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag, die Zahl der Beatmungsplätze auf den Intensivstationen sei von 502 Ende 2019 auf aktuell mehr als 600 aufgestockt worden. Ziel seien aber 1097 Betten. „Das können nicht alles reguläre Plätze sein“, sagte Nonnemacher. Demnach werden auch ältere Geräte und welche, die sonst an anderer Stelle verwendet würden, eingesetzt.

Detlef Troppens, der Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft sagte nach dem Treffen: „Dies ist eine Krise ungeahnten Ausmaßes.“ Noch vor zwei Wochen hätten auch Fachleute es sich nicht vorstellen können, dass sich die Lage so schnell verschlimmert.

Warten auf Gesichtsmasken

Zu den Grundproblemen der Krankenhäuser gehört momentan die Schutzkleidung des medizinischen Personals. „Wir haben Engpässe“, sagte Troppens. Sowohl der Bund, als auch das Land und die jeweiligen Krankenhäuser haben Ausrüstung bestellt. Einzelne dieser Lieferungen würden noch an diesem Wochenende erwartet. Regierungschef Woidke sagte dazu: „Das muss endlich Realität werden, bei uns ist noch nichts angekommen.“

Etliche Krankenhäuser im Land kämen immer mehr in eine finanzielle Schieflage, so Krankenhausgesellschafts-Chef Troppens. Ungeplante Operationen müssten abgesagt werden, dazu kämen hohe aktuelle Zusatzkosten. Das Problem sei aber erkannt worden, versicherte Gesundheitsministerin Nonnemacher.

Von Ulrich Wangemann und Ansgar Nehls