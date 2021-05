Brandenburg plant eine rasche Aufhebung der Impfpriorisierung. Das soll am Montagabend bei dem Impfgipfel beschlossen werden. Die Verträge für mehrere Impfzentren laufen zum 31. Juli aus. Einen Monat länger sollen die Zentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld am Netz bleiben.