Potsdam

Brandenburg nimmt Kurs auf ein schrittweises Ende des Corona-Lockdown: Das rot-schwarz-grüne Kabinett will am Dienstag weitere Beschränkungen aufheben. Das soll eine neue Umgangsverordnung regeln, die an die Stelle der bisherigen Eindämmungsverordnung tritt.

Nach einem aktuellen Entwurf, der der MAZ vorliegt, soll in Kreisen und kreisfreien Städten die Testpflicht in allen Bereichen grundsätzlich aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 10 liegt. Dieser Wert ist im Kabinett aber noch strittig.

Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Brandenburg derzeit bei 6,6. In der Prignitz gibt es schon seit Tagen gar keine Infektionen mehr, der Wert liegt bei 0,0.

An Grundschulen soll Maskenpflicht entfallen

In der Diskussion ist auch eine Lockerung der strengen Kontaktbeschränkungen. Bislang gilt, dass sich unter einer Inzidenz von 100 nur Personen aus zwei Haushalten ohne Personenbegrenzung oder bis zu zehn Haushalte, aber höchstens zehn Personen, treffen dürfen. Offen ist, ob das Kontaktverbot komplett aufgehoben oder nur weiter gelockert wird. Die Testpflicht in der Innengastronomie und im Tourismus soll bestehen bleiben.

An Schulen und Horten soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Grundschul-Klassen 1 bis 6 komplett wegfallen, wie im Entwurf der Verordnung hervorgeht. Hingegen soll die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7, außer im Sportunterricht, weiter gelten, aber nur in den Innenbereichen. Ebenso für alle Lehrerinnen und Lehrer. Die Maske kann an einem festen Sitzplatz aber abgenommen werden, heißt es weiter.

Bei Veranstaltungen wird Teilnehmerzahl auf 1000 erhöht

Die derzeitigen Personen-Obergrenzen für private Feiern, Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Abschlussfeiern sollen zunächst beibehalten werden. In geschlossenen Räumen können danach bis zu 30 Personen feiern und bis zu 70 Personen unter freiem Himmel.

Die zulässige Teilnehmerzahl für Veranstaltungen soll auf 1000 Gäste erhöht werden (bisher 500) – mit Abstandsgebot und Kontaktnachweis. In geschlossenen Räumen müssen Besucher einen negativen Test nachweisen.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn verteidigte die Pläne, die Beschränkungen herunterzufahren. „Aus meiner Sicht können wir den Lockdown beenden und müssen nur noch den Umgang mit dem Virus regeln“, sagte Stohn der MAZ. Es brauche Masken, aber nur noch an Knotenpunkten. Tests seien nur noch in Innenbereichen erforderlich. Die Aktivitäten im Freien sollten kaum noch eingeschränkt werden.

Von Igor Göldner