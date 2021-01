Brandenburg will’s wissen: Wie tödlich sind Windräder für Vögel?

Potsdam

Brandenburgs Umweltministerium will das Risiko von Windkraftanlagen für Vögel und Fledermäuse systematischer untersuchen. Man hoffe so, die „die häufig sehr emotional geführte Debatte um Windkraftanlagen zu versachlichen und gegebenenfalls durch die Standortwahl sowie die Positionierung von Windkraftanlagen den Einfluss auf die Fauna zu begrenzen“, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Sebastian Arnold auf Anfrage. Das werde vielleicht auch die Akzeptanz von Windrädern erhöhen.

Auf Initiative Brandenburgs und Hessens hatten sich die Umweltminister der Länder darauf verständigt, die Todesursachen von „windkraftsensiblen Vögeln“ erstmals systematisch zu ermitteln. Als Umweltschutzbehörde sei man gehalten, alle Faktoren in den Blick zu nehmen, sagte Arnold. „Dazu gehört selbstverständlich auch die Ermittlung des Anteils der Windenergieanlagen als einen möglichen Mortalitätsfaktor“, sagte er. Die Erkenntnisse solcher Untersuchungen sollen in die Genehmigungsverfahren neuer Anlagen einfließen.

Anzeige

300 Vögel im Jahr von Rotoren erschlagen

Die Staatliche Vogelschutzwarte in Buckow ( Märkisch-Oderland) führt eine Liste mit 158 Vogelarten, die in den vergangenen Jahren Opfer von Windkraftanlagen wurden. Demnach sind bundesweit mindestens 4401 Vögel durch die Rotoren umgekommen. Am 17. September 2020 fiel laut Liste der 600. Rotmilan irgendwo in Deutschland einer Windkraftanlage zum Opfer. Brandenburg trägt zu dieser Todesrate sehr viel bei. Hier kommen laut Vogelschutzwarte jährlich mindestens 300 Vögel durch Windräder um.

Doch diese Zahlen sind problematisch: Sie wurden nie systematisch erhoben. Sie beziehen sich auf Zufallsfunde. Da zum Beispiel Kadaver von Raubtieren weggeschleppt werden, liegen die Zahlen womöglich viel höher. Vogelschützer hatten in Brandenburg selbst einmal einen Versuch mit eigens ausgelegten toten Küken, Wildvögeln und Fledermäusen unternommen. „Im Mittel waren jedoch nach drei Tagen etwa 43 Prozent der Küken, 56 Prozent der Wildvögel und 30 Prozent der Fledermäuse abgetragen“, sagt der Sprecher des Landesumweltamtes, Thomas Frey.

Der Mensch bedroht Vögel auf vielerlei Art

Dass die Windräder eine der größten Gefahren für Vögel sind, will das Landesumweltamt nicht bestätigen. Die konkrete Gefahr hänge auch von der Art ab, sagt Sprecher Thomas Frey. „Einige Arten reagieren auf Störungen durch Windkraftanlagen empfindlicher als andere.“ Außerdem gebe es neben ganz natürliche Ursachen noch andere Todesquellen:

„Mäusebussarde verunglücken häufig zusätzlich im Straßen- und Bahnverkehr, Turmfalken im Straßenverkehr, Stockenten und Ringeltauben durch Jagd, Seeadler durch Bleivergiftung, auch an Freileitungen, Mauersegler durch Bauarbeiten während der Brutzeit und durch Verschluss der Brutplätze bei Gebäudesanierungen“, zählt Frey auf.

Genau um dieses Verhältnis geht es auch den Umweltministern bei systematischen Erhebung von Daten nach einheitlichen Vorgaben. So könne man besser abschätzen, welche Verluste tatsächlich auf das Konto der Windräder gingen und welche anderen Risiken, zum Beispiel Beutegreifern, Krankheiten oder menschlichen Einflüssen wie Glasscheiben und Straßenverkehr geschuldet seien.

Der für Artenschutz zuständige Mitarbeiter der Berliner Senatsumweltverwaltung, Klemens Steiof, hat sich zum Beispiel mit der Gefahr gläserner Fassaden ausführlich beschäftigt. „Die Menge der Vögel, die durch Glas sterben, übersteigt die jeden anderen menschlich bedingten Faktors deutlich“, sagt er. Demnach verunglücken in Deutschland jährlich rund 100 bis 115 Millionen Vögel an Glas.

Windräder sind ein ganz eigenes Risiko

Laut Steiof sind Rotoren aber insbesondere für Rotmilane, den märkischen Wappenvögeln, durchaus riskant. Kollidiert ein Greifvogel in der Brutzeit mit einem Rotor, wird in den meisten Fällen auch seine Brut scheitern. Die Jungvögel verhungern. Gänse und Kraniche hätten dagegen zwar gelernt, den Windrädern großflächig auszuweichen. Sie verlieren dadurch aber wertvollen Lebensraum und Nahrungsquellen.

Manuela Brecht vom Naturschutzbund Brandenburg hält gleichwohl die intensive Landwirtschaft für das größere Problem. Der drastische Rückgang von Feldvögeln wie Kiebitz und Lerche um bis zu 70 Prozent sei hinreichend dokumentiert. Brecht spricht Windräder aber nicht frei. „Man kann das nicht vergleichen“, betont sie. Windräder schädigten vor allem Großvögel und in besonderem Maße auch Fledermäuse. „Es gibt Schätzungen, dass die Zahl toter Fledermäuse durch Windräder im sechsstelligen Bereich liegt.“

Sehr wohl müsse man also die Rotoren als Gefahr für Greifvögel wie Mäusebussarde oder eben Fledermäuse im Auge behalten. Hier könnten die Betreiber auch einiges tun, wenn sie nur wollten: „Es gibt Abschaltautomatiken bei schlechten Sichtverhältnissen, es gibt Mindestabstände für Vogelflugschneisen.“ Beides werde in den Windparks oft nicht eingehalten.

Von Rüdiger Braun