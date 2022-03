Brandenburg will ukrainische Lehrer und Erzieher einstellen

Potsdam

Brandenburg will ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die vor dem Krieg nach Brandenburg geflüchtet sind, so pragmatisch wie möglich helfen. Sie sollen so schnell es geht an Schulen unterrichtet und in Kitas betreut werden – auch mit der Hilfe von ukrainischen Lehrkräften und Erziehern.

„Uns sollte die Hoffnung leiten, dass dieser Krieg nicht lange dauert und viele Familien in ihre Heimat zurückkehren können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand sagen, wann das sein wird“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss.

Kommunen sollen unbürokratisch Angebote machen

„Wir wissen nicht, wie viele genau kommen, wohin sie genau kommen und wie lange sie bleiben. Deshalb versuchen wir, möglichst flexibel zu agieren.“ Für die Kinder, die Schreckliches erlebt hätten, sei es wichtig, dass sie mit anderen Kindern in den Austausch kämen und Freundschaften schließen könnten. Sie sollten möglichst nicht allein zu Hause sitzen.

So sieht es auch die Vorsitzende des Bildungsausschusses Kristy Augustin (CDU): „Unsere dringlichste Aufgabe ist es, für die Kinder und Jugendlichen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, ein Stück Normalität, soweit dies geht, wiederherzustellen. Wir müssen dafür die politischen Rahmenbedingungen schaffen und für eine schnelle Klärung der offenen Fragen sorgen.“ Insbesondere mit den finanziellen Fragen solle das Land die Kommunen nicht alleinlassen. Dafür seien sie aufgerufen, jetzt schnell und unbürokratisch Angebote zu machen.

Fluchtgemeinschaften sollen nicht getrennt werden

Neben Frauen mit Kindern, kommen auch vermehrt unbegleitete Kinder und Jugendliche nach Brandenburg. Ernst betonte, dass sogenannte Fluchtgemeinschaften, die teilweise auch aus Nachbarn oder Tanten bestehen, nicht getrennt werden sollten. Kinder und Jugendliche ohne Erziehungsberechtigte und Fluchtgemeinschaft werden vorläufig von den Jugendämtern in Obhut genommen und in geeigneten Einrichtungen untergebracht. Laut Bildungsministerium sei das bisher erst bei 17 unbegleitete Minderjährigen der Fall gewesen.

Ernst ermutigte die Brandenburger Kitas, einzelne ukrainische Kinder als Gast- oder Besuchskinder aufzunehmen. Was aber passiert, wenn mehr Kinder betreut werden müssen? Neben Kitas, Krippen und Eltern-Kind-Gruppen sollen weitere pädagogisch betreute Gruppen eingerichtet werden. Laut Ernst sollen auch ukrainische Pädagogen unterstützen: „Wir hoffen, dass wir in den Reihen der zu uns Geflüchteten auch pädagogisch qualifiziertes Personal finden, das wir für solche Zwecke einsetzen und auch einstellen können.“

Nicht nur ukrainische Erzieher sollen zukünftig in Brandenburg eingesetzt werden, sondern auch ukrainische Lehrer. Sie sollen die Willkommensklassen, die an den Schulen eingerichtet werden sollen, begleiten. „Uns leitet da ein gewisser Pragmatismus: Wenn der Unterricht auf Ukrainisch mit ukrainischem Material stattfinden kann, ist es besser, als wenn kein Unterricht stattfinden kann.“ Neben den Fördergruppen und Willkommensklassen gebe es laut Ernst auch die Möglichkeit, Kinder, die bereits Deutsch sprechen, in bestehende Schulklassen zu integrieren.

Bildungsministerium will zusätzliche Deutschkurse schaffen

Für die ankommenden ukrainischen Kinder besteht laut Schulgesetz nach sechs Wochen eine Schulpflicht. Für Kinder, die in Erstaufnahmeeinrichtungen ankommen, greift sie erst nach drei Monaten, in der Zwischenzeit können freiwillige Sprachkurse in Anspruch genommen werden. Auch außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen will das Bildungsministerium zusätzliche Deutschkurse anbieten.

Bevor die ukrainischen Kinder an die Schulen und Kitas dürfen, müssen sie sich allerdings einer Erstuntersuchung unterziehen, weil in der Ukraine Krankheiten wie Tuberkulose und Kinderlähmung vorkommen. Das Bildungsministerium arbeite mit Hochdruck daran, diese Untersuchung gemeinsam mit Ärzten vor Ort sicherstellen zu können, so Ernst.

GEW-Vorsitzender: Schulen brauchen mehr Personal

Günther Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg forderte mehr Unterstützung für die Schulen bei der Aufnahme der ukrainischen Schüler und Kitakinder. „Wir brauchen zusätzliches Personal. Vor allem Sozialpädagogen, Schulpsychologen und Personal mit den richtigen Sprachkenntnissen“, sagte Fuchs auf MAZ-Anfrage. Zudem müssten die Klassen verkleinert werden, denn die ukrainischen Schüler bräuchten mehr emotionale Zuwendung, um das Erlebte aufzuarbeiten.

Wichtig sei es, dass die Kinder so schnell wie möglich Deutsch lernen, um am regulären Unterricht teilnehmen zu können. Den Schulen fehle allerdings das Personal, um zusätzliche Sprachklassen einzurichten, gibt Fuchs zu bedenken. Es gebe generell zu wenig Lehrer, das habe auch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich gezeigt. Auch Fuchs plädierte deshalb dafür, ukrainischen Lehrern, die nach Brandenburg geflüchtet sind, eine Perspektive zu geben und sie an Brandenburger Schulen einzusetzen.

