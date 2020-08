Potsdam

Aus der Not habe man eine Tugend machen müssen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei der Programm-Präsentation zu 30 Jahre Deutsche Einheit. Da hatte Brandenburg schon mal die seltene Gelegenheit, Gastgeber eines sehr runden Jubiläums zu sein, hatte die Feierlichkeiten Anfang 2020 schon weitgehend konzipiert – dann machte die Pandemie dem schönen Fest wie vielen anderen Großveranstaltungen den Garaus. Es ist nicht nur schwarzer Humor, wenn man sagt, diese Entwicklung bilde im Grunde genau die Bedingungen ab, die vor 30 Jahren geherrscht haben. Vom unerwarteten Fall der Mauer bis zur Vollzug der Einheit dauerte es nicht mal ein Jahr. Auch damals musste improvisiert werden, auch damals gelang nicht alles. Insofern könnte diese Einheitsfeier sogar viel spannender werden als die routinierten Protokolltermine der vergangenen Jahre. Was fällt den Ländern ein, um ihren Charakter in einem einzelnen Ausstellungsstück zu verdichten? Und wie reagiert das Publikum auf den städtischen Parcours, der nur noch wenig mit dem Rummel früherer Jahre zu tun haben dürfte? Der Ministerpräsident sagte es selbst: Diese coronabedingte Einheitsfeier dürfte Innovationen hervorbringen, die vielleicht von Dauer sind und bei künftigen Feiern übernommen werden.

Von Rüdiger Braun