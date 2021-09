Brandenburg wird Zeitplan für digitale Verwaltung vermutlich nicht einhalten 

Die Vorgabe des Bundes war ambitioniert: Bis Ende 2022 sollen alle Länder Behördengänge online anbieten. Das sieht das Onlinezugangsgesetz vor. Die Landesregierung dämpfte jetzt die Erwartungen. Sie kündigte ein Digitalprogramm 2025 an und will Versäumnisse aus der Vergangenheit aufholen.

Die Digitalisierung an Schulen und in Behörden soll in Brandenburg voran gebracht werde – dazu gibt es jetzt ein Programm. Quelle: Foto: Kahnert/dpa